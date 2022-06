Segnung für neues Einsatzfahrzeug

Bürgermeister Gerhard David freut sich über vielfältige kulturelle Engagement der Mannersdorfer.

Foto: privat

Seit vielen Jahren ist die Stadtgemeinde Mannersdorf ein Garant dafür, dass der Bildungs- und Kulturauftrag mit großem Engagement und hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern erfüllt wird.

Es freut mich sehr, dass wir nach dem erfolgreichen Start des Kultursommers im Vorjahr auch im heurigen Jahr 2022 den „Kultursommer Mannersdorf“ mit einem bunten Programm von höchster Qualität für Sie abhalten dürfen.

Mannersdorfer Kultursommer schafft schwierigen Balanceakt

Die Balance zwischen Neuem und Bekanntem, zwischen namhaften Persönlichkeiten und einer Bühne für aufstrebende Künstlerinnen und Künstler ist in diesem Programm abgebildet.

An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben, den „Kultursommer Mannersdorf“ zu realisieren.

Erleben Sie Kultur in all ihrer Vielfalt beim Kultursommer!

Mannersdorf lebt Kultur also in vielerlei Hinsicht - wie bunt und reichhaltig das ist, erleben Sie unter anderem bei einem Besuch beim Mannersdorfer Kultursommer 2022!