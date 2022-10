„Ein wichtiger Schulstandort“

Als Erhalterin für Kindergärten und Schulen ist der Stadtgemeinde Neunkirchen bzw. den Schulgemeinden ein zeitgemäßes Angebot sehr wichtig. Wir haben in diesem Jahr den Investitionsschwerpunkt bei den Schulen fortgesetzt, um den Kindern eine adäquate und moderne Infrastruktur anbieten zu können.

In der Mittelschule wurde die Sanierung der Fassade durchgeführt. Investiert wird auch laufend in die Ausstattung der Schulen. 2022 wurde erneut ein Schwerpunkt auf die EDV-Anlagen gesetzt. Auf Hochtouren läuft derzeit der Zubau der Volksschule Neunkirchen-Mühlfeld.

Rund fünf Millionen Euro werden in dieses Projekt investiert, im Herbst 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Damit wird vor allem der zukünftig hohe Bedarf im neuen Siedlungsgebiet „Gartenstadt“ gedeckt. In weiterer Folge soll auf diesem Standort auch der Neubau der Musikschule in Angriff genommen werden.

Ein großer Schwerpunkt wird in den kommenden Monaten natürlich auch bei den Kindergärten geben, um – wie vom Land vorgesehen - auch Kindern ab zwei Jahren eine Betreuung anbieten zu können. Die Planungen dafür laufen bereits.

Als Bürgermeister es mir wichtig, dass das Angebot stets an den aktuellen Bedarf und auch an die pädagogischen Erfordernisse angepasst ist. Neunkirchen ist eine stark wachsende Stadt und ist sich dieser Herausforderungen wohl bewusst. Gemeinsam mit den Obleuten der Schulgemeinden, den Eltern, SchülerInnen und PädagogInnen versuchen wir hier immer am Puls der Zeit zu bleiben.“