Preise im Gesamtwert von € 500,- gewinnen!

Und so funktioniert das Gewinnspiel: Teilnahmekarte in den Shops des Centers holen, vollständig ausfüllen und bis Ende Oktober in der Gewinnbox im Shopping Bruck einwerfen. Die Gewinner:innen werden schriftlich verständigt.

Foto: shoma marketing

Shoppingfreude zum Weiterschenken

Auf der Suche nach dem passenden Geschenk für Geburtstag, Jubiläum oder einfach so? Die Shopping Bruck Einkaufsgutscheine sind immer eine gute Wahl. Diese praktischen Gutscheine im Wert von je € 10,- sind in fast allen Shops des Shopping Bruck einlösbar und werden wie Bargeld behandelt. Zu kaufen gibt es die Gutscheine bei Adler, Shoe4you und Eurospar, auf Wunsch auch mit passender (gratis) Geschenkhülle. Oder ganz bequem online unter: shopping-bruck.at/service/gutscheine

Foto: shoma marketing

Über Shopping Bruck

Seit fast 20 Jahren finden Kund:innen im Shopping Bruck ein breit gefächertes Angebot an Bekleidung, Schuhen, Sport & Spiel, Drogerie, Optik, Papierwaren, Deko, Heimtextilien und vielem mehr. Auf über 30.000 m² Verkaufsfläche ist Shoppingspaß für die ganze Familie garantiert. Direkt an der Autobahnabfahrt A4 Bruck/Leitha Ost gelegen, stehen 1.000 Gratisparkplätze zur Verfügung.

Mehr Infos: www.shopping-bruck.at | Facebook: shopping.bruck