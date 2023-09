Auto- und Küchentag

Im Rahmen eines Herbstfestes werden Ihnen am 7. Oktober von 10 bis 18 Uhr die aktuellen Auto- und Küchentrends , in Aderklaa an der Wiener Stadtgrenze präsentiert.

Die beiden Top-Unternehmen in unmittelbarer Nähe der Wiener Stadtgrenze laden zur Neuheiten-Präsentation. Die traditionellen Familienbetriebe zeigen den interessierten Besuchern eindrucksvoll die Vorteile ihrer Unternehmen.

Das Team von Küche & Co. ist der kompetente Küchenpartner aus dem Marchfeld und bietet Ihnen die ganze Welt der Küche. Hier werden mit Leidenschaft funktionelle und ästhetisch ansprechende Küchen gestaltet, die das Herz Ihres Zuhauses werden. Mit über 26 Jahren Erfahrung ist man stolz darauf, zu den führenden Küchenstudios in der Region bis nach Wien zu gehören. Bei Küche & Co finden Sie eine breite Palette an Küchendesigns, von zeitlos klassisch bis hin zu modern und minimalistisch.

Was macht Küche & Co in Aderklaa einzigartig? Exklusive Designs, hochwertige Materialien und die ständige Erreichbarkeit des Beraters. Erfahrene Tischler arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um eine Küche zu schaffen, die Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrem Stil entspricht.

Als MHK Küchenspezialist sind hohe Qualität, termingerechte Lieferung und faire Preise garantiert. Die Welt der schönen Küchen erwartet Sie ganz in der Nähe Wiens.

Im Autohaus Jirku, einem langjährigen Familienbetrieb und erfahrenen Toyotapartner, steht immer die Zufriedenheit der Kunden im Mittelpunkt der Arbeit, die durch persönlichen Kontakt sowie kompetente und ehrliche Arbeit gewährleistet wird.

Als Hybrid-Pionier sorgt Toyota seit mehr als 25 Jahren für emissionsarme Mobilität. Dabei setzt man auf unterschiedliche Technologien mit individuellen Vorteilen.

Hybrid – Klassiker mit dem Besten aus zwei Welten - Elektrisch fahren, jedoch ohne zu laden: Bei unseren Hybrid-Antrieben lädt der Verbrennungsmotor den Elektromotor permanent auf und unterstützt ihn bei Bedarf.

Plug-in Hybrid – Alltagsbegleiter mit der vollen Flexibilität - Über 70 km rein elektrisch ohne CO2-Emissionen – das reicht für die meisten alltäglichen Fahrten. Längere Strecken bewältigst Du problemlos im sparsamen Hybrid-Modus, also mit Elektro- und Verbrennungsmotor.

Vollelektrisch – Effizienz-Profi mit hohem Wirkungsgrad - Vollelektrische E-Autos wandeln fast 70 % des geladenen Stroms in Bewegung um und sind damit unschlagbar effizient. Weniger Verschleißteile bedeuten außerdem geringere Betriebskosten – so macht umweltschonendes Fahren Spaß!

Nützen auch Sie die Gelegenheit, die beiden Vorzeigebetriebe am 7. Oktober persönlich kennenzulernen.