Sie haben Fragen oder ein Anliegen und brauchen Hilfe?

Mein Name ist Hermann Hauer und ich darf seit 15 Jahren als Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag die Interessen der Menschen in unserem Heimatbezirk Neunkirchen vertreten.

Wir alle sind immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Diese sind vielfältig und ganzjährig aktuell. Darum ist es mir wichtig mich laufend mit diesen Herausforderungen zu beschäftigen, damit getan werden kann was getan werden muss. Nämlich bestmögliche Lösungen finden, die dann umgesetzt werden können.

Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass wir mit Zusammenhalt, mit Stabilität und durch verlässliche Partnerschaften sehr vieles gemeinsam für unseren wunderschönen Lebens- und liebenswerten Bezirk umsetzen konnten.

Begonnen von

HOCHWASSERSCHUTZMAẞNAHMEN

über

INVESTITIONEN IN DIE MOBILITÄT

wie Puchbergerbahn, Aspangbahn, ÖBB-Unterführungen sowie

ERWEITERUNG IN TOURISMUS UND WIRTSCHAFT

bis hin zum

AUSBAU DER BREITBANDOFFENSIVE

und

ABFEDERUNG DER TEUERUNGEN

unter anderem mit:

dem blau-gelben Strompreisrabatt

dem blau-gelben Schulstartgeld

gezielten Unterstützungen in unseren wunderschönen Gemeinden des Bezirkes.

Wichtige Themenbereiche für unsere Zukunft sind Familie und Kinderbetreuung, Arbeit und Wirtschaft, Gesundheit und Pflege, Mobilität und Verkehr sowie Klima und Umwelt.

Meine Aufgabe dabei:

unseren Bezirk und unsere Gemeinden in den Mittelpunkt zu stellen und die Herausforderungen zu bewältigen.

Mein Weg für unsere Heimat:

Anliegen erfassen, entschlossen handeln, die Menschen in unserer Heimat tatkräftig unterstützen.

Ich stehe für:

Zusammenhalt, Akzeptanz sowie für einen respektvoller Umgang miteinander, welcher IMMER für die Bewältigung von Herausforderungen notwendig ist.

Für das Land, für die Region, für die Heimat in der wir leben und die wir lieben.

Für Niederösterreich, für den Bezirk Neunkirchen, für die Menschen in unserer Heimat, für Sie ersuche ich am 29. Jänner 2023 um Ihr Vertrauen und Ihre Vorzugstimme, damit ich mich auch in Zukunft mit meiner ganzen Kraft für unsere Heimat einbringen kann.

Ich DANKE für das Vertrauen.