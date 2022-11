Trachtenoutlet neu eröffnet

Rechtzeitig zur Eröffnungsfeier am 22. November wurde das große neue Trachtenoutlet von Elfriede Maisetschläger in der Gmünder Straße in Weitra fertig: Zahlreiche Gäste, darunter Gemeindevertreter, Partner und Vertreter diverser Institutionen, bewunderten bereits die sehr schicke und moderne neue Geschäftsfläche.

In der Lederhosenabteilung findet man eine Riesenauswahl in vielen Größen. Foto: Karl Tröstl

Maisetschläger dankte in einer Begrüßungsrede allen Firmen und Kooperationspartnern für die gute und rasche Zusammenarbeit.

Foto: Werbung

Pfarrer Peter Neugschwandtner nahm die Segnung des Gebäudes vor, anschließend sorgte „Berg-Vagabund“ Leopold Kitzler für musikalische Umrahmung. Zum Abschluss der Eröffnungsfeier gab es Brötchen und Süßes zu Sekt und Orangensaft.

Aufwertung für den Outlet-Besuch: eine schicke neue Café-Ecke. Foto: Karl Tröstl

Ein Ort zum Shoppen und Wohlfühlen

Das neue Geschäft selber betritt man durch einen breiten, automatisch öffnenden Eingang. Von hier geht es zunächst in einen geräumigen Empfangsraum, ehe man durch die Gänge schreiten und in zahlreichen zwischen verschiedensten Trachtenhighlights gustieren kann.

Foto: Werbung

Große Umkleiden ermögliche es, die vielfältigen Exponate anzuprobieren. Ums Eck geht es dann noch zu einer Lederhosen- und Blusenabteilung – wo zu den aktuell stark verbilligten Preisen für alle das passende Stück zu finden ist.

Foto: Karl Tröstl

Auch für den Fall, dass eine Gattin beim Shoppen mal etwas länger brauchen sollte, hat „Maisi“ mit einem tollen Angebot vorgesorgt: Für die Herren der Schöpfung – aber natürlich auch für Frauen – hat sie ein kleines Café errichten lassen.

Durch einen separaten Eingang von außen findet man den eigens angebauten Bauernladen, der mit regionalen Produkten der Bauern aus der Umgebung bestückt wird. Er wird von etlichen Landwirten wie jene Bauernläden der Umgebung auf Vertrauensbasis in Eigenregie betrieben.

Foto: Werbung

Die Verkäuferin an der Kasse des Trachtenoutlets hat jedoch auch einen Blick durch ein großes Fenster in den Bauernladen.

Noch in Arbeit sind vier neue Wohnungen im Obergeschoß, die Maisetschläger dauerhaft vermieten will. Eine davon ist jetzt schon vergeben.