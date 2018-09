2018 feiert die Firma Brandstätter Fassaden aus Schrattenbach ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. 1998 gründete Engelbert Brandstätter in Höflein sein Unternehmen. Mit jeglich einem Mitarbeiter wurden thermische Sanierungen sowie das Dämmen von Fassaden durchgeführt – der Startschuss für eine rasante Weiterentwicklung.

Im Jahr 2000 kaufte Engelbert Brandstätter einen Betriebsgrund in Schrattenbach, ein Musterhaus und Lagerhallen wurden errichtet. Der Mitarbeiterstand stieg rasch an, in den Spitzenzeiten waren an die 30 Mitarbeiter bei der Firma Brandstätter beschäftigt, derzeit arbeiten 17 Mitarbeiter im Betrieb.

Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto „Brandstätter mehr als nur Fassade“. Seit 2015 ist die Firma im Bereich Fassadenreinigungen (Algen, Pilzbefall) tätig. Als Lizenzpartner der Firma Algenmax, die österreichweit, in Deutschland und der Schweiz tätig ist, deckt der Betrieb ein großes Gebiet ab. Vom südlichen Wiener Becken bis nach Fürstenfeld sowie das ganze Burgenland gehören zum Gebiet der Firma Brandstätter.

Seit 2015 ist die Firma Brandstätter auch für Fassadenreinigungen zuständig. | zVg

2018 wurde eine weitere Sparte ins Programm aufgenommen: der „Fassadendoktor“. Dieses Gebiet befasst sich mit Schadenssanierungen an WDVS-Fassaden. Sockel- und Spechtlochsanierungen, Anschlussfugen prüfen und sanieren. Im Bereich „Dämmung der obersten Geschoßdecke“ arbeitet die Firma Brandstätter in ganz Niederösterreich für die EVN.

Ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis, zuverlässige Mitarbeiter, hohe Qualität und hochwertige Produkte der Firma Baumit sind Grundlagen für zufriedene „Brandstätter“-Kunden.

Weitere Infos

Partner

Algenmax, EVN, Holzbau Strebinger, Genböck Haus, Maba Fertighaus, Malerei Brandstätter (Bruder).

Kontakt

Engelbert Brandstätter

02637/21064 oder 0664/4133272.

Mail: office@isobrand.at