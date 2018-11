Es ist ein vielfältiges Aufgabengebiet, das Theresa Grossinger in ihrer Arbeit beim Hilfswerk in Melk abdeckt: von der Körperpflege der Kunden über das Anziehen der Kleidung bis zum Blutzucker-Messen. Im Mittelpunkt stehe dabei immer der Kontakt zu den Kunden selbst, wie die Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin erzählt: „Die Gesprächsführung mit den Menschen ist sehr wichtig. Ich bin oft ihre soziale Nabelschnur nach außen, erzähle ihnen, was in Melk passiert, und nehme ihnen auch oft die Angst oder die Unsicherheit vor dem Unbekannten.“

Dementsprechend sei auch viel Einfühlungsvermögen notwendig, um ihren Beruf auszuüben. „Man braucht ein gewisses ‚Feeling‘. Wo sind die Kunden und wo hole ich sie ab?“, gibt Theresa Grossinger einen Einblick. Genau dieser sensible Umgang mit Menschen ist es, was Grossinger an der Arbeit für das Hilfswerk sehr schätzt: „Ich bin bei den Kunden zu Hause, sehe, wie sie leben, was ihnen wichtig ist, wer ihre Familie ist und wie sie so geworden sind, wie sie jetzt sind.“

Dass man als Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin oft alleine bei den Kunden ist, erfordere auch ein gewisses Maß an Ruhe und Eigenverantwortung. „Was mache ich in bestimmten Situationen?“, verweist Grossinger darauf, dass es oft notwendig sei, Entscheidungen zu treffen. Zwischen ein- und dreimal täglich besucht Grossinger ihre Kunden, ein Termin kann zwischen einer halben und zwei Stunden dauern. Deshalb sollte man nicht nur gern unterwegs sein, sondern auch Flexibilität mitbringen. Die Flexibilität sieht Grossinger aber gleichzeitig als einen der großen Pluspunkte: „Wenn man zum Beispiel sagt, dass man vor 7 Uhr nicht arbeiten kann, weil man da die Kinder in den Kindergarten bringt, kann man das zeitlich einrichten. Die Kommunikation mit dem Büro, wo unsere ‚Routen‘ geplant werden, ist sehr gut.“

Positiv hebt Grossinger außerdem hervor, dass es keine Nachtdienste gebe und sich Wochenenddienste sehr gut mit Freunden und Familie vereinbaren ließen. Beachtlich sei weiters das vielfältige Angebot für Weiterbildung – von fachlich spezifischen bis allgemeinen Themen.

Schließlich sei es der abwechslungsreiche Arbeitsalltag, zusammen mit der guten Teamarbeit, den Grossinger an ihrem Beruf beim Hilfswerk besonders schätze: „Die Arbeit wird nie langweilig.“

Das Hilfswerk NÖ sucht diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger/innen, Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten, Heimhelfer/innen. Auf sie warten eine Tätigkeit in der Wohnumgebung, die Zusammenarbeit in einem professionellen Pflegeteam, flexible Arbeitszeitmodelle und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.

