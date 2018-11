Mit Wolfgang Schmid, Diplom Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Demenzbeauftragter beim Hilfswerk Klosterneuburg, sprach die NÖN über seine Arbeit.



NÖN: Was sind Ihre Aufgabenbereiche und Tätigkeiten?

Wolfgang Schmid: Als Gesundheits- und Krankenpfleger führe ich in der Heimpflege fachlich spezifische Tätigkeiten durch, seien es Verbandswechsel, Insulinabgaben, die Gabe subkutaner Injektionen, das Messen des Blutdrucks oder das Dispensieren also das „Einschachteln“ von Medikamenten. Natürlich steht nicht nur der Kunde im Mittelpunkt, sondern auch die Angehörigen, die auch begleitet oder angeleitet werden. Und: Wichtig ist auch der Kontakt zu den Ärzten wegen der Medikamente oder Verbandsstoffe. Da ich die Zusatzausbildung zum Demenzbeauftragten gemacht habe, berate ich Familien und stehe ihnen zum Thema Demenz mit Rat und Tat zur Seite.



Welche Anforderungen werden an Sie gestellt?

Große Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Organisationstalent für die Pflegeplanung, insbesondere auch Flexibilität und Einfühlungsvermögen. Für mich ist außerdem, die Menschlichkeit und der Respekt, besonders im Kontakt zu demenzkranken Kunden sehr wichtig. Wir versuchen weiters, Kontakte herzustellen, etwa zu Schmerztherapeuten oder Sozialarbeitern. Ich denke auch an die geriatrischen Patienten, die den Hauptanteil stellen, alte Menschen, die viele Krankheiten haben. Hier geht es darum, Symptome zu lindern. Wenn wir in einen Haushalt kommen, ist die Anforderung oft, die Situation zu adaptieren, soweit der Kunde das zulässt.

Was ist das besonderer an der Hauskrankenpflege?

Die Beziehung zwischen dem Pfleger und dem Kunden ist wesentlich harmonischer als beispielsweise in einem Spital. Man hat mehr Zeit für die Kunden und deren Familien. Die Kunden können in ihrem gewohnten Umfeld bleiben und sind schon aus diesem Grund oft wesentlich entspannter als in einem Spital oder Pflegeheim. Oft ist das ja eine jahrelange Betreuung, man baut eben eine Pflegebeziehung auf.

Was schätzen Sie als Mitarbeiter beim Hilfswerk?

Die freie Zeiteinteilung und das selbstständige Arbeiten, gefallen mir besonders. Ich kann mir auch mal etwas mehr Zeit für einen Kunden nehmen und wir haben keine Nachdienste. Außerdem gibt es beim Hilfswerk keine zwölf Stunden Schichten, was sehr familienfreundlich ist.



Welche Weiterbildungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung?

Es gibt sowohl innerbetriebliche als auch außerbetriebliche Weiterbildungsmöglichkeiten, in den verschiedensten Bereichen. Jedes Jahr kommt ein neuer Bildungskatalog mit Angeboten heraus, etwa zum Palliativbereich, Demenz oder Schmerz. Es gibt ein breites Angebot, aus dem sich jeder etwas rauspicken kann.