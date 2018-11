Gerade für ältere Personen, die ihren Lebensabend nicht unbedingt in einem Pflege- und Betreuungszentrum, sondern daheim in ihren vier Wänden verbringen wollen, ist das Hilfswerk in der Stiftsstadt nicht mehr wegzudenken.

Unter dem Motto: „Gemeinsam Wege gehen“ werden von hier aus neun Gemeinden – Herzogenburg, Traismauer, Perschling, Wölbling, Statzendorf, Obritzberg-Rust, Nussdorf, Inzersdorf-Getzersdorf und Kapelln – betreut. 45 Mitarbeiter/innen sind in der Pflege beschäftigt und sie legen mit 22 Dienstautos pro Jahr mehr als 330.000 Kilometer zurück; also umrunden sie vier Mal die Erde.

Wie der Arbeitsalltag in der Hauskrankenpflege und wie die konkreten Aufgabenbereiche und Tätigkeiten aussehen, darüber berichtet die Pflegemanagerin Renate Weißenberger, die die Station in Herzogenburg in fachlichen, disziplinären und wirtschaftlichen Belangen führt, Betreuungsverträge mit Neukunden abschließt und für die Einstellung und Einschulung der Mitarbeiter zuständig ist.

Zu ihren konkreten Aufgaben und Tätigkeiten als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson zählt sie unter anderem die Wundversorgung, Medikamente richten oder die Angehörigenberatung. Sie arbeitet auch mit anderen Stellen zusammen, die zu einer bestmöglichen Betreuung der Kunden beitragen.

Natürlich sind die Anforderungen in diesem Beruf – und besonders in der Hauskrankenpflege – hoch und auf alle Fälle sollte man Flexibilität mitbringen. „Manchmal muss man für den Kunden aktiv werden, besonders wenn die Situation ,Pflegebedürftigkeit‘ neu auftritt und man Ausstattung und Pflegehilfsmittel organisieren muss, wie etwa Verbandsmaterial oder ein Pflegebett. Man arbeitet mit sehr hoher Eigenverantwortung und daher sollte man nicht davor scheuen, Entscheidungen zu treffen. Das Wichtigste ist jedoch, dass man Einfühlungsvermögen und Freude an der Arbeit mit Menschen mitbringt“, so Weißenberger, die speziell an der Hauskrankenpflege die Nähe zum Menschen schätzt: „Wir arbeiten im direkten Wohn- und Familienumfeld des Kunden. Und das oft über Jahre. Da entsteht ein enger und guter Kontakt, wir kennen unsere Kunden und sie kennen uns, was uns speziell in unserer herausfordernden Arbeit unterstützt. Unsere Kunden können daheim, in ihrer vertrauten Umgebung in Würde und Selbstbestimmung leben und altern.“

Als Mitarbeiterin beim Hilfswerk findet sie positiv, dass keine langen Anfahrtswege und keine Nachtdienste anstehen. „Unsere Zeit, die wir beim Kunden verbringen, ist ungestört, es gibt fast keine Unterbrechungen von außen, wie Telefon, Zimmerglocken – und man wird auch nicht von anderen Kollegen weggerufen, wie etwa im stationären Bereich. Das verleiht unserer Arbeit besondere Qualität, von der unsere Kunden wie auch wir Mitarbeiter profitieren.“

Wie viele Pflege-Institutionen sucht auch Hilfe und Pflege daheim Herzogenburg (02782/ 82803) immer wieder Verstärkung. „Die Anzahl unserer Kunden steigt stetig an, daher wird unser Team laufend vergrößert. Und ich kann es nur empfehlen, Mitglied in einem großartigen und kompetenten Team zu werden“, so die Pflegemanagerin abschließend.