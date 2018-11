Schon seit 38 Jahren ist Jessica Richter „am Patientenbett“ – also im Pflegeberuf. Nach jahrelanger Erfahrung in der Intensiv- und Palliativmedizin sowie in der Kardiologie ist sie aber erst jetzt richtig angekommen: als Pflegemanagerin beim Hilfswerk Ötscherland. Dort ist sie seit 1. August für 49 Mitarbeiter/innen, rund 150 Kunden und 41 Fahrzeuge verantwortlich. „Eben alles, was zur Führung dazugehört“, erklärt Richter.

Ihr Arbeitsalltag ist spannend. „Kein Tag ist wie der andere. Jeder vergeht – im positiven Sinn – sehr kurzweilig.“ Die Qualitätssicherung, die Kontrolle von Zahlen, Einsätzen und Mitarbeitern sowie Pflegeberatung vor Ort gehören zum Tagesablauf. Genauso wie die Netzwerkarbeit. „Wir versuchen eine optimale Zusammenarbeit mit Heimen, Spitälern, Hausärzten und Palliativteams zu ermöglichen. Das ist sehr wichtig“, betont die gebürtige Bayerin. Erst vor zwei Jahren verlegte sie ihren Wohnsitz von Deutschland nach Waidhofen. „Ich habe mir das Hilfswerk genau angesehen und es hat mich angesprochen. Jetzt bin ich absolut überzeugt davon, dass ich hier einen wirklich tollen Arbeitsplatz und Arbeitgeber gefunden habe“, strahlt die Pflegemanagerin. Warum das so ist, kann sie leicht erklären: „Wir regeln und überwachen die Pflegeprozesse selbstständig. In diesen Prozessen begleiten wir unsere Kunden oft über lange Zeiträume. Und das ist eine extrem spannende Aufgabe und Herausforderung.“

Ein weiterer Punkt, der hier großgeschrieben wird, ist die Teamkultur. „Alles passiert auf einer sehr fachlichen und kommunikativen Ebene“, meint sie.

Fortbildung in allen Fachschwerpunkten

Im Vergleich zu Pflegeheimen oder Spitälern gibt es keine Nachtdienste und geregelte Wochenenddienste. Das trägt auch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei. „Beim Hilfswerk wird viel Rücksicht auf die Kinderbetreuungszeiten genommen“, berichtet Richter.

Das Hilfswerk legt aber auch viel Wert auf die Weiterbildung in verschiedenen Fachschwerpunkten wie Wundmanagement oder Demenzbehandlung. „Das wenden wir auch in der täglichen Arbeit an“, sagt sie. Diese Kenntnisse werden auch an alle neuen Mitarbeiter weitergegeben. „Wir freuen uns über jeden, der Lust hat, in unserem Team mitzuarbeiten.“

Das Hilfswerk in Ihrer Nähe

Hilfe und Pflege daheim Scheibbs

Gürtel 21, 3270 Scheibbs, 07482/4300 420

Öffnungszeiten: Montag: 8 bis 12 Uhr, Dienstag: 8 bis 12 Uhr, Mittwoch: 8 bis 12 Uhr, Donnerstag: 8 bis 12 Uhr, Freitag: 8 bis 12 Uhr