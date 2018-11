„Ich muss mir nicht erst erzählen lassen, wo die Problemfelder sind, ich muss mir nur ansehen, wie meine Kunden leben“, sagt Gabriele Popp. Sie ist eine von sechs Physiotherapeutinnen, die für das Hilfswerk NÖ im Bezirk zu ihren Patienten fährt und sie zuhause betreut. Gibt es Schwellen im Haus, die mit einem Rollmobil nicht so einfach überwunden werden können oder Ähnliches?: „Ich finde immer individuelle Lösungen“, sagt Popp.

Gabriele Popp bietet nach ärztlicher Anweisung alle Maßnahmen, die auf gesetzlicher Basis von Physiotherapeuten erledigt werden dürfen: „Je nachdem, was der Patient hat, entscheide ich, welche Behandlung ich mache“, sagt sie.

„Zu erleben, wie etwas klappt, das vorher unmöglich schien, das ist schon ein sehr emotionaler Moment!“ Gabriele Popp, Physiotherapeutin

Wie läuft das ab? Nach der Verordnung, beispielsweise nach einem Schlaganfall, besucht sie den Patienten, nimmt eine detaillierte Anamnese auf und schaut sich an, wo die Problemfelder liegen. Die anschließende Therapie ist abhängig davon, ob es beispielsweise Konzentrationsstörungen, Raumerfassungsstörungen oder andere Probleme gibt.

„Der größte Unterschied von niedergelassenen zu Physiotherapeuten im Spital liegt darin, dass ich einen viel engeren Kontakt zu den Angehörigen habe“, erzählt Gabriele Popp. Und das hilft auch bei der Therapie: Denn so kann sie ein Heimübungsprogramm erstellen, das die Angehörigen mit dem Kunden dann an jenen Tagen machen, an denen sie nicht ihre Kunden besucht. „Im Krankenhaus bekommt man das soziale Umfeld der Menschen gar nicht so mit.“ Dieser umfassende Blick auf die Lebenswelt ihrer Kunden erleichtere ihr die Arbeit. Und zu erleben, wie dem Kunden etwas gelingt, das vorher unmöglich schien, sei ein emotionaler Moment, sagt Popp.

Welche Voraussetzungen muss man mitbringen? „Man muss sehr flexibel sein, weil die Menschen ihre gewohnten Abläufe haben. Da muss man sich anpassen“, weiß Popp, die täglich acht bis zehn Kunden betreut. Dafür ist sie Mitglied in einem sehr familienfreundlichen Team, in dem die eingesetzte Arbeitszeit zum jeweiligen, persönlichen Familienkonzept passt. Und das sei auch gut so, findet Popp.

Das Hilfswerk in Ihrer Nähe

Hilfe und Pflege daheim Ernstbrunn-Niederleis

Hauptplatz 7, 2115 Ernstbrunn, 02576/300 30, pflege.ernstbrunn@noe.hilfswerk.at

Hilfe und Pflege daheim Mistelbach-Brünnerstraße

Gewerbeschulgasse 2, 2130 Mistelbach; 02572/46 85 10, pflege.mistelbach@noe.hilfswerk.at

Hilfe und Pflege daheim Land um Laa

Loosdorf 40, 2133 Loosdorf, 02524/82 53, pflege.landumlaa@noe.hilfswerk.at

Hilfe und Pflege daheim Poysdorf

Brunngasse 6, 2170 Poysdorf, 02552/27 10, pflege.poysdorf@noe.hilfswerk.at