Das Hilfswerk Niederösterreich nimmt auch in schwierigen Zeiten die Rolle als Experte für Pflege und Betreuung sowie Familienthemen sehr ernst. Der Alltag hat sich in den letzten Wochen verändert. Ausnahmesituationen erfordern daher neue Wege. Die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden steht dabei stets an oberster Stelle. In Abstimmung mit dem Sanitätsstab NÖ wird das Hilfswerk-Pflegepersonal in Zukunft sukzessive auf das Coronavirus getestet. Erste Drive-in-Teststationen finden sich in Amstetten und St. Pölten. Weitere Standorte sind bereits in Planung. Die Hilfswerk-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit ganzer Kraft im Einsatz, um diese Herausforderungen gemeinsam zu meistern.

Darüber hinaus bietet das Hilfswerk zahlreiche Angebote, die den Alltag von Familien entlasten und unterstützen.

Kontaktlose Essenslieferung bis zur Haustüre

Für Seniorinnen und Senioren ist es oft schwierig sich mit Lebensmitteln zu versorgen und täglich ein gesundes und nahrhaftes Mittagessen zu genießen. Das Hilfswerk-Menüservice bietet Unterstützung: Es liefert in ganz Niederösterreich gesunde und schmackhafte Mahlzeiten kontaktlos vor die Haustüre. Und das ganz ohne Zustellgebühr. Es kann aus über 100 á la carte Speisen gewählt werden, oder in Form praktisch zusammengestellter Wochenmenüs. Ein Frischepaket, bestehend aus Obst, Salat und Milchprodukten, sorgt für zusätzlich gesunden Genuss. In Minutenschnelle lassen sich die tiefgekühlten Menüs in der Mikrowelle oder dem Ofen aufwärmen. Nähere Informationen unter www.noe.hilfswerk.at und dem Bestelltelefon 02742/90 4 90.

Beschäftigungsideen von A bis Z für Groß und Klein

Auch für Eltern und Kinder sind die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen nicht einfach. Vor allem wenn Eltern im Homeoffice arbeiten und sich gleichzeitig um ihre Kinder kümmern müssen. Um Familien in dieser Situation zu entlasten, haben die Lern- und Familienexpertinnen und –experten des Hilfswerks NÖ eine Tipps und Tricks-Linksammlung ins Leben gerufen. Auf der Webseite „Hilfswerk Niederösterreich - Spiel- und Lernmaterialien“ sind zahlreiche Spiel- und Lernideen zu finden. Die Mischung aus Spielen und Lernaufgaben sorgt dafür, dass Kindern ein umfangreiches Beschäftigungsangebot zur Verfügung steht. Eine ganz besondere Aktion zaubert den Kindern dabei ein Lächeln ins Gesicht. Das Hilfswerk unterstützt die Aktion „Regenbogen gegen Corona“. In ganz Niederösterreich malen Kinder Regenbogen und kleben diese an ihre Fenster. Auch die Hilfswerk-Pflegekräfte freuen sich während ihres Einsatzes über die Zeichnungen in den Fenstern. Damit die Kleinsten für ihren Fleiß auch belohnt werden, verlost das Hilfswerk NÖ unter allen eingesendeten Regenbogen- Fotos zehn Fidi-Stofftiere.

Ein offenes Ohr in jeder Lebenssituation

Enge Wohnverhältnisse erhöhen den Druck in den eigenen vier Wänden und verursachen gerade während der COVID-19-Krise angespannte Situationen zuhause. Daher hat das Hilfswerk Niederösterreich die telefonische Beratung erweitert und eine Psychosoziale Beratungshotline eingerichtet. Unter 0676/8787 70800 unterstützen Expertinnen und Experten bei Ängsten, Sorgen und persönlichen Krisen sowie Notsituationen. Auch das NÖ Krisentelefon ist jeden Tag 24 Stunden kostenlos erreichbar. In psychischen Notsituationen und Krisen sind Expertinnen und Experten unter 0800 20 20 16 jederzeit erreichbar. Exklusiv für Frauen und Mädchen steht das NÖ Frauentelefon zur Verfügung. Nach einer Gewalterfahrung, bei Eheproblemen, Depressionen oder sonstigen belastenden Situationen: Unter 0800 800 810 bietet das Hilfswerk NÖ rasche, unbürokratische und professionelle Erstinformation in Problemsituationen.