Zukunftssichere Jobs in der Pflege und Betreuung

Im Hilfswerk Niederösterreich arbeiten rund 2.000 Frauen und Männer in der mobilen Pflege und Betreuung. Fragt man sie nach ihrer Motivation für den Beruf oder was „das Coole an ihrem Job“ sei, bekommt man einen guten Einblick, warum sich Menschen gerne dafür entscheiden: Die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit, das selbstständige Arbeiten, der Rückhalt in einem starken professionellen Team, die Flexibilität, die Vielfalt der Weiterbildungsmöglichkeiten. All das sind gute Gründe. Oder: „Cool ist es, mit vielen verschiedenen Menschen zusammen arbeiten zu dürfen“, „ich kann meine Fähigkeiten einsetzen und lerne immer wieder etwas Neues“ oder „man kann etwas bewirken und das gibt Freude am Beruf“.

Und ebenfalls ein wichtiges Argument: Jobsicherheit ist garantiert, denn der Pflege- und Betreuungsbedarf steigt stetig. Die Hilfswerkteams in ganz Niederösterreich freuen sich über Verstärkung – denn zurzeit sind rund 200 Stellen beim größten Anbieter mobiler Pflege und Betreuung offen. „Allein im Zentralraum suchen wir 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, bringt es Präsidentin Michaela Hinterholzer auf den Punkt. „Ihnen können wir regionale Arbeitsplätze mit Sinn, Selbstverantwortung und Flexibilität bieten.“

Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger/innen, Pflegeassistenten/-innen, Pflegefachassistenten/-innen und Heimhelfer/innen sind sehr herzlich willkommen. Auch für Quer- und Wiedereinsteiger/innen gibt es attraktive Angebote und Ausbildungsmöglichkeiten.

Auf der Website https://www.jobs-pflege.at/niederoesterreich findet man mit wenigen Klicks viele Informationen über Berufsbilder und Rahmenbedingungen sowie einfache Möglichkeiten, sich beim Hilfswerk zu bewerben.