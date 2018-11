Beratung für Familien

In den Familien- und Beratungszentren des Hilfswerks Niederösterreich beraten Sie erfahrene Mitarbeiter/innen zuverlässig und individuell!

An zahlreichen Standorten in ganz Niederösterreich stellen wir eine breite Angebotspalette bereit – von der Kinderbetreuung und Lerntrainings bis hin zu Beratung oder Psychotherapie.

Das Hilfswerk Niederösterreich begleitet und unterstützt Familien in alltäglichen wie auch herausfordernden Situationen. Erziehungsprobleme, Partnerschaftskonflikte, Pubertätskrisen, Scheidungsprobleme oder andere belastende Lebensbereiche – wenn schwierige Situationen nicht mehr alleine zu bewältigen sind, unterstützen erfahrene Beraterinnen und Berater im Rahmen der Familienberatung.

Familie und Beratung

Familien können sich mit ihren Anliegen an eines der zwölf Familien- und Beratungszentren des Hilfswerks in ganz Niederösterreich wenden. Die engagierten und hervorragend ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden mit Familien gemeinsam die richtige Lösung.

Außerdem ist das NÖ Krisentelefon unter der Nummer 0800 20 20 16 Anlaufstelle in seelischen Krisen und psychischen Notsituationen. Das Krisentelefon ist rund um die Uhr erreichbar, kostenlos und vertraulich.

Auch das NÖ Frauentelefon bietet unter 0800 800 810 eine kostenlose, vertrauliche Beratung speziell für Frauen. In psychischen, sozialen, rechtlichen, gesundheitlichen und ökonomischen Fragen. Das Frauentelefon bietet auch Beratung in Fremdsprachen.

„Jeder von uns wünscht sich, in einer glücklichen und zufriedenen Familie zu Hause zu sein. Das Leben spielt leider nicht immer so. Da ist es gut, Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen“, so Michaela Hinterholzer, Präsidentin des Hilfswerks Niederösterreich.

Notruftelefon: Zu Weihnachten sicher sein

Per Knopfdruck wird im Notfall die Notrufzentrale alarmiert und so rasche Hilfe organisiert.

Das Notruftelefon, der „Schutzengel am Handgelenk“, kann nicht nur aus Niederösterreich, sondern auch aus Wien, dem Burgenland, Oberösterreich, der Steiermark, Kärnten und Salzburg bestellt werden. Das Notruftelefon besteht aus einem Funksender, der wie eine Armbanduhr getragen wird, und einem Basisgerät. Alle relevanten Daten der Kundin/des Kunden sind bei der Notrufzentrale gespeichert, um die benötigte Hilfe rasch einleiten zu können. Mit der Servicetaste am Notruftelefon können Sie täglich von 8 bis 17 Uhr Zusatzleistungen bestellen: Dazu gehören die Organisation von Arztterminen, Taxibestellungen oder Erinnerungsalarme. Der Rauchmelder ist mit dem Notruftelefon gekoppelt und löst bei Rauchbildung einen Feueralarm in der Notrufzentrale aus. Dank der GSM-Funktion wird kein Festnetzanschluss mehr benötigt.

Wer zu Weihnachten Sinnvolles schenken möchte, liegt mit dem Notruftelefon des Hilfswerks richtig. Im Rahmen der Weihnachtsaktion ist es besonders günstig, das Notruftelefon zu testen. Interessent/innen sparen sich im Dezember 2018 und im Jänner 2019 die Anschlussgebühren.

Informationen: 0800 800 408

notruftelefon@noe.hilfswerk.at

Kommentar: Die Arbeit in der Pflege ist ein Beruf mit Zukunftspotenzial!

Das Hilfswerk Niederösterreich ist erster Ansprechpartner in sozialen Fragen. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir Arbeit, die Sinn macht.

Fakt ist: Der Personalmangel ist gekommen, um zu bleiben.

Wir suchen laufend Verstärkung in ganz Niederösterreich, denn Menschen werden immer älter, der Pflegebedarf steigt. Hier müssen wir handeln – unser Zugang ist es, bei den Mitarbeiter/innen anzusetzen – denn nur mit zufriedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihre Tätigkeit gerne ausüben, ist es möglich, der steigenden Nachfrage im Pflegebereich gerecht zu werden.

Die Suche nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist in der gesamten Branche vorherrschend – deshalb ist es uns wichtig, das Berufsbild der Pflegefachkraft attraktiver zu gestalten.

Die Verantwortung für uns als Arbeitgeber ist es, das Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass wir auch für bestehende Mitarbeiter/innen die Nummer eins als Arbeitgeber sind und bleiben. 87 % unserer Leute sagen: „Ich bin stolz darauf, beim Hilfswerk zu arbeiten!“

Alle offenen Stellen finden Sie aktuell auf unserer Homepage

Wir freuen uns auf Sie!