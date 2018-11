Dass ihre Arbeit Sinn macht, dass man Beruf und Familie gut vereinbaren kann – und dass die Zusammenarbeit im Team stimmt. Das sind nur drei von vielen Argumenten, warum Monika Fries gerne beim Hilfswerk arbeitet. Und das tut sie schon recht lange – seit 2005 verstärkt die 46-jährige Mutter dreier Kinder das Team am Standort in Aspang. 1991 diplomierte Fries, die in Petersbaumgarten lebt, am Wilhelminenspital in Wien, 2017 schloss sie den Lehrgang zur Palliativpflege an der Neunkirchner Krankenpflegeschule ab.

| NOEN

In erster Linie führt Fries bei den Kunden des Hilfswerks die fachliche Gesundheits- und Krankenpflege durch. „Dazu gehören zum Beispiel Blutdruckmessen, Verabreichung von Insulin, Versorgung von Wunden, Verbandswechsel, Medikamentenvorgabe laut ärztlicher Anordnung, Versorgung von Magensonden, aber auch die Unterstützung und Beratung von Angehörigen“, berichtet Fries aus ihrem Arbeitsalltag. Eine wichtige Rolle spiele auch der enge Kontakt mit den Hausärzten und anderen Stellen, um „eine bestmögliche Betreuung gewährleisten zu können“, wie Fries es formuliert. „Weiteres habe ich als Funktion der ,Primary Nurse‘ die Verantwortung für den gesamten Pflege- und Betreuungsprozess für eine bestimmte Anzahl von Kunden. Ich bin für die Pflegeplanung der Kunden zuständig und die verantwortliche Ansprechperson für alle Fragen betreffend der Betreuung und Pflege für unsere Kunden und auch Mitarbeiter“, geht die Hilfswerk-Mitarbeiterin ins Detail.

Für eine professionelle Betreuung seien „Einfühlungsvermögen und der richtige Umgang mit Wünschen und Bedürfnissen der Kunden“ wichtig, erklärt Fries der NÖN.

Neben Weiterbildungsangeboten biete das Hilfswerk außerdem auch vieles zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf – etwa flexible Arbeitszeiten, Zuschuss von Kinderbetreuung, psychologische Beratung oder auch kostengünstiges Coaching. Besonders freue sie sich, sagt Fries, wenn „mein Tun von Kunden und Angehörigen wertgeschätzt wird“.

Das Hilfswerk in Ihrer Nähe

Hilfe und Pflege daheim

Standort Aspang: Mühlgasse 10, 2870 Aspang. 02642/51245.

Standort Gloggnitz: Zenzi Hölzl-Straße 2A, 2640 Gloggnitz. 02662/454 50.

Standort Neunkirchen: Schwarzottstraße 2a/2, 2620 Neunkirchen. 02635/69090.

Weitere Informationen zum Hilfswerk, zu den Angeboten und Kontaktinformationen finden Sie auch im Internet unter:

www.hilfswerk.at