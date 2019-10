in Schule und Privatinternat sind neben hoher Fachkompetenz in Umweltchemie und Umweltwirtschaft die wichtigsten Faktoren für den Erfolg der berufsbildenden höheren Privatschule des Zisterzienserstiftes Zwettl.

Mit dem Slogan „Halte dich und unsere Umwelt fit!“ startet die moderne Schule aus dem Yspertal in die Zukunft.

Foto: VOGUS, Grafik: HLUW Yspertal Wissenschaftlich TOP präsentiert sich die HLUW Yspertal - Mit ihrer Diplomarbeit „Untersuchung des Vorkommens sowie des Abbaus von Mikroplastik in der Ybbs“ erreichten Yasemin Gedik und ihre Kollegin Hannah Schatz bei zahlreichen internationalen Wettbewerben top Platzierungen. Zum Beispiel in China vertraten die beiden Österreich und erreichten in ihrer Kategorie den zweiten Platz!

Die Wirtschaft braucht engagierte, ökologisch und umweltwirtschaftlich denkende junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Fähigkeiten vermittelt die HLUW Yspertal sehr erfolgreich. Besonders wichtig ist die geistige und körperliche Fitness. Mit zahlreichen Sportangeboten, von Fußball für Mädchen und Burschen über Volleyball bis hin zum Bogenschießen, Klettern und abwechslungsreichen Fitnessprogrammen wird den Teenagern eine Menge geboten.

Lebendige Privatschule – Umweltingenieure

Der Anteil der Mädchen ist mit 45 Prozent beachtlich für eine Schule, die unter anderem auch eine umwelttechnische Ausbildung bietet. Ein Drittel der Unterrichtszeit findet in Praktika oder Projektform statt, Projektwochen und Fachexkursionen mit Auslandskontakten, miteinander arbeiten und auch Spaß haben und gemeinsam coole Freizeitangebote erleben, das alles sorgt für eine lebendige Berufsausbildung. Nach fünf Jahren schließt man mit der Reife- und Diplomprüfung ab und hat damit auch die Studienberechtigung erlangt. Die fundiert ausgebildeten jungen Leute sind in der Wirtschaft sehr gefragt. Nach entsprechender Berufspraxis erhält man den Ingenieurtitel. „Gefordert werden und sich wohlfühlen in der Schule und im Internat, das ist uns besonders wichtig. Begabtenförderung und Lernunterstützungen gehen bei uns Hand in Hand“, berichtet Schulleiter Mag. Gerhard Hackl. Diese unikate katholische Privatschule des Zisterzienserstiftes Zwettl wurde auch schon mehrmals ausgezeichnet. Die HLUW Yspertal ist zum Beispiel Gewinner des „Österreichischen Klimaschutzpreises“ und des „Energy Globe“.

HLUW Yspertal Klettern, Volleyball, Fußball, Hockey, Tennis sind einige Beispiel für deine möglichen Freizeitaktivitäten. Direkt neben der Schule und dem Internat gibt es eine Kletterhalle, ein Erlebnisbad, einen Badeteich, eine Turnhalle, Tennisplätze, Beachvolleyballplätze, einige Fitnessparcours usw.

Freizeit-Tipp: Young-Life Jugendwoche für 10 bis 15 jährige in den Sommerferien (22. bis 28. 8. 2020)!

Fachrichtungen mit Zukunft

Zwei Fachrichtungen stehen zur Wahl: „ Umwelt und Wirtschaft “ und „ Wasser- und Kommunalwirtschaft“. Schau vorbei, mach mit!

Du besuchst gerade eine Neue Mittelschule (NMS) oder eine Unterstufe im Gymnasium und möchtest deine Reife- und Diplomprüfung (Matura) an einer modernen und innovativen berufsbildenden höheren Schule mit interessanten Berufsfeldern absolvieren. Zum Beispiel stehen dir zahlreiche Labors, ein drei Hektar großes Freigelände mit Schulgarten, ein Versuchswasserkraftwerk, eine Photovoltaik- und Solarversuchsanlage, sowie eine moderne umwelttechnische Laborhalle mit Werkstätten für die praktische Ausbildung zur Verfügung.

Breiter, vielfältiger Berufseinstieg – diese Schule geht mit der Zeit!

Nach einer fünfjährigen Ausbildung kannst du direkt ins Berufsleben einsteigen. Umwelt- Abfallbeauftragter/e, Mikrobiologisch und chemischer Laborant/in, Umweltkaufmann/frau sind dafür Beispiele.

Am Samstag, 9. November 2019,. von 9 bis 16 Uhr findet der nächste Informationstag statt und die Schule freut sich jederzeit über Schnupperschülerinnen und -schüler. Besuche doch einfach einmal diese lebendige Schule mit Top-Berufschancen in Yspertal.