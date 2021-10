Die Umwelt im Mittelpunkt

Nach dem Motto „zukunft.nachhaltig.gestalten“, wird der Schwerpunkt im Unterricht an der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) verstärkt auf den Bereich Nachhaltigkeit gelegt.

„Wir reagieren hier auf zukünftige Entwicklungen am Arbeitsmarkt, wo nun zahlreiche neue Berufe rund um das Berufsfeld der Green Jobs entstehen, aber auch in bestehenden Betrieben starke Kompetenzen und Skills aus den Themenfeldern Energie sparen, Abfallvermeidung, nachhaltiges Ressourcenmanagement, betrieblicher Klima- und Umweltschutz usw. erwartet werden“, erklärt Elisabeth Inschlag, betraute Schulleiterin, diesen Schritt.

Aber auch der Gesundheits- und Gastronomiebereich gehören mehr denn je zu den zentralen Nachfragern am Arbeitsmarkt und werden folglich im Unterricht stark präsent behandelt. Ab dem kommenden Schuljahr gibt erstmals die Wahl zwischen den lebenden Fremdsprachen Französisch und Spanisch. Im Aufbaulehrgang kann man zwischen Spanisch und Russisch wählen.

So ist die HLW Wiener Neustadt mit ihren Vertiefungen sowohl in der fünfjährigen Schulform als auch in der Fachschule und im Aufbaulehrgang sehr gut aufgestellt und bietet eine moderne und umfassende Vorbereitung auf den Berufseinstieg, aber auch auf diverse weiterführende Ausbildungen im tertiären Bildungsbereich.

Soweit die Covid-Situation es erlaubt, werden an den Tagen der offenen Tür (siehe unten) Führungen in kleinen Gruppen angeboten bzw. gibt es die Möglichkeit von Online-Fragestunden.

Infos: www.hlw-wiener-neustadt.at