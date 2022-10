Innovativer Unterricht

In der HLW Wiener Neustadt wird auf modernen und innovativen Unterricht sehr viel Wert gelegt. Neben fachtheoretischen Inhalten liegt der Schwerpunkt auch auf der Vermittlung praktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Die Ausbildung an der HLW Wiener Neustadt ist vor allem auf den zukünftigen Job-Markt fokussiert. In den Vertiefungen werden wirtschaftliche Problemstellungen mit dem Einsatz moderner Medien verknüpft. Die Bedeutung einer gesunden Ernährung für den persönlichen und beruflichen Erfolg wird vermittelt. Eine solide naturwissenschaftliche Ausbildung sorgt nicht nur in der Theorie, sondern auch in der praktischen Umsetzung für das Bewusstsein einer nachhaltigen Lebensweise.

Die HLW Wiener Neustadt wird in diesem Schuljahr zu einer Modellschule des dialogisch-konfessionellen-Unterrichts, in welchem katholische und evangelische Schülerinnen und Schüler gemeinsam unterrichtet werden.

Ein solider Fremdsprachenunterricht in Englisch, Spanisch oder Französisch, beziehungsweise Russisch oder Spanisch (im Aufbaulehrgang) eröffnet Chancen in privaten und öffentlichen Unternehmen im In- und Ausland.

www.hlw-wiener-neustadt.at