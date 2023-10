Digitale Zukunft gestalten: in Hagenberg studieren

Mit 22 – und ab 2024 23 – praxisorientierten Studiengängen bietet die Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien viele spannende Ausbildungsmöglichkeiten. Über 650 junge Menschen sind diesen Herbst in Hagenberg neu ins Studium gestartet, 1.600 Studierenden absolvieren dort aktuell ihre akademische Ausbildung.

Bewerben kann man sich für einen der Bachelor-Studiengänge übrigens auch ohne Programmierkenntnisse, denn diese werden im Rahmen des Studiums vermittelt.

Studieren wie im Silicon Valley

Nicht nur in Kalifornien gibt es eine Hochburg für Hochtechnologie und IT, sondern auch im schönen Mühlviertel nur 20 Kilometer nordöstlich von Linz entfernt. Denn in Hagenberg treffen Forschung, Ausbildung und Wirtschaft, die sich auf Softwareentwicklung, IT, Medien und verwandte Bereiche spezialisiert haben, aufeinander. Über 80 Unternehmen und 11 Forschungsinstitute sind, wie die FH, Teil des Softwareparks.

Nur ein paar Gehminuten von der FH entfernt finden Hagenbergs Studierende somit attraktive Angebote für Praktika, wissenschaftliche Mitarbeit und Teilzeit-Jobs während des Studiums sowie spannende Chancen, innovative Projekte zu entwickeln und ein Netzwerk aufzubauen.

Moderne Ausstattung

Hagenbergs GH bietet neben einem dynamischen Umfeld und einer inspirierenden Lernumgebung auch Top-Ausstattung. Es gibt moderne Hörsäle und Spezial-Einrichtungen, darunter neben Computer-Labs auch ein Biolabor und Film-, Audio- sowie Video-Editing Studios. In den Makerspaces kann man Projektträume mit 3D-Drucker, Laser Cutter und Co. Wirklichkeit werden lassen, im Repair Café Geräten neues Leben einhauchen.

Für Start-up Ideen gibt es Raum im Co-Working Space Bytewerk und mIt fast 600 Plätzen in Studierendenheimen sowie zahlreichen WGs und privaten Angeboten direkt in Hagenberg zahlreiche Wohnmöglichkeiten in Campusnähe.

Aktive Student Community

Auch für die nötige Study-Life-Balance ist gesorgt – mit einem reichhaltigen Sportangebot, zahlreichen Studierendenfesten sowie Konzerten der FH-Bands, die einen eigenen Proberaum am Campus haben. Dazu sorgen fachspezifische Events und Wettbewerbe, wie das Security Forum, der Game Jam, der Mixed Reality Day oder das Expanded Animation Symposium für Abwechslung und internationales Flair.

Karrieresprungbrett

Über 8.100 Absolvent*innen haben an der FH in Hagenberg bereits den Grundstein für ihre Karriere gelegt, z. B. die Gründer von Runtastic und Tractive sowie die Google Schweiz Chefin Christine Antlanger-Winter. Die Fakultät ist in Industrie und Wirtschaft bestens vernetzt und hat über 150 Partnerhochschulen in 50 Ländern.

Die jährliche FH>>next Karrieremesse am Campus ist mit 200 Ausstellern die größte facheinschlägige IT- und Medien-Karrieremesse an einer österreichischen Hochschule und zeigt einmal mehr, wie gefragt Hagenbergs Absolvent*innen sind.

Quereinsteigen & neben dem Job studieren

Wer sich neben dem Job im IT-Bereich höher qualifizieren will, hat auch berufsbegleitende und duale Studiengänge zur Auswahl. Für Absolvent*innen facheinschlägiger HTLs besteht die Möglichkeit, in einigen Bachelor-Studiengängen direkt ins zweite Semester im März einzusteigen.

Infotag am 10.11.

Spannende Einblicke ins Studium in Hagenberg bietet der Infotag am Freitag, dem 10. November durch zahlreiche Schnupper-Lehrveranstaltungen, aber auch persönliche Beratung durch Studierende und Lehrende, Infovorträge und Campustouren. Wer keine Zeit hat vorbeizuschauen, hat die Chance einen individuellen 1day@FH Schnuppertag zu buchen, bei welchem man eine*n Studierende*n aus dem Studiengang seiner Wahl begleiten kann.

Mehr Infos unter www.fh-ooe.at/campus-hagenberg