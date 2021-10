TOURISMUSSCHULEN RETZ – ALLES NEU AB SEPTEMBER 2022!

In der Höheren Lehranstalt für Tourismus, der neu konzipierten dreijährigen Hotelfachschule „Klasse!Gastgeber“ und dem dreijährigen Aufbaulehrgang lernen Jugendliche ab dem kommenden Schuljahr genussvoll neue Inhalte in einem ganz neuen Schulhaus – so macht Lernen einfach Spaß!