Großer Erfolg für den Ferschnitzer Lukas Kromoser (21). Er sicherte sich bei der Staatsmeisterschaft der Spengler – den „Austrian Skills“, die im November 2018 in Salzburg über die Bühne gingen, den ersten Platz und kürte sich so zum Staatsmeister. „Nach dem zweiten Platz im Vorjahr bin ich mit dem Ziel hingefahren, dieses Mal Erster zu werden. Natürlich bin ich sehr glücklich“, freute sich Kromoser über den großen Erfolg.

Mächtig stolz ist auch Firmenchef Daniel Hörmann (Dachdeckerei und Spenglerei Hörmann) aus Euratsfeld auf seinen Mitarbeiter. „Es war eine tolle Leistung und das viele Training, auch an Feiertagen und neben der Arbeit, hat sich ausgezahlt.“ Im Zuge des Bewerbes musste Kromoser über drei Tage verteilt insgesamt fünf Werkstücke anfertigen (Kamin, Walmdach, Pfannenfalz, Rohreinmündung und Lüftungsrohreinfassung). Alleine für den Kamin waren fünf Stunden saubere und rasche Arbeit gefragt.

Als Staatsmeister hat sich der junge Spengler- und Dachdecker auch die Teilnahme an der nächsten Euro Skills im September 2020 in Graz gesichert. Lukas Kromoser betont: „Mein großes Ziel ist es im eigenen Land Europameister zu werden. Das ist das Höchste, was man als Spengler erreichen kann – eine Berufsweltmeisterschaft gibt es hier nicht.“

Seine Berufswahl sei richtig gewesen, betont Kromoser: „Mir ist wichtig, dass ich draußen an der frischen Luft arbeiten kann. Die Arbeit ist auch sehr abwechslungsreich, jeden Tag warten neue Aufgaben. Es ist schon erstaunlich, was man mit Blech alles machen kann – das habe ich zunächst gar nicht gedacht.“