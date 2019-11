Fundierter Start ins Berufsleben.

Wir geben zielstrebigen jungen Menschen einen fundierten Start in ihr Berufsleben. Die Vermittlung von umfassendem Fachwissen, der Umgang mit modernster Technik und das selbständige Abwickeln von Arbeitsprozessen gehören zu den Kernaspekten unserer Ausbildung.

Hörmann

Als Familienunternehmen, dessen Schwerpunkt im Gewerbe- und Agrarbau sowie in der Energietechnik liegt, beschäftigen wir insgesamt ca. 700 Mitarbeiter an unseren Standorten in Buchloe, Deutschland und St. Peter/Au, Österreich. Dank unserer hohen Qualitätsstandards und unserer innovativen Gesamtlösungen zählen wir zu den führenden Unternehmen unserer Branche.

