Das Hohenwarther Weinerlebnis findet am 27.8.2022 statt

Um 15 Uhr startet eine spannende Wanderung durch die Hohenwarther Rieden mit NÖ Weinbaupräsident Ing. Reinhard Zöchmann. Im Anschluss spielt der Musikverein Manhartsberg von Hof zu Hof. Vor und nach der Weingartenwanderung können die Rieden mit einem Bummelzug erkundet werden.

Preis pro Person:

€ 15,- im Vorverkauf bei allen Winzern

€ 19,- am Tag der Veranstaltung in den Winzerhöfen Inkludiert Weinglas, Weinverkostung in allen Winzerhöfen sowie die Teilnahme an der geführten Weingartenwanderung mit Verkostung.

Bustransfer:

von Wien, Albertina, Abfahrt: 12:00 Uhr

Retourfahrt nach Wien: 20:00 Uhr

Busreservierung bis spätestens 24.8.2022 unter office@diehohenwarther.at

Busticket € 20,- (bar zu bezahlen im Bus)

Shuttledienst in der Region:

Busunternehmen Marek

Voranmeldungen für div. Fahrten: +43 (0) 2958 / 83345

zu Ihrer Unterkunft am Veranstaltungstag:

Walter Marek

+43 (0) 664 / 46 53 065

Info und Kontakt:

Tel.: +43 (0) 2957 228

office@diehohenwarther.at

www.diehohenwarther.at/hohenwarther-weinerlebnis-2022

Foto: Stefan Obritzhauser

Teilnehmende Winzer:

Weingut Donner

Hauptstraße 57, 3472 Hohenwarth

www.weingut-donner.at

Weingut Hagenbüchl

Am Fischerberg 7, 3472 Hohenwarth

www.hagenbuechl.at

Weingut Hofbauer-Schmidt

Hauptstraße 54, 3472 Hohenwarth

www.hofbauer-schmidt.at

Weingut Schödl

Hauptstraße 30, 3472 Hohenwarth

www.fb.com/schoedlwein

Weingut Schwinner

Hauptstraße 28, 3472 Hohenwarth

www.weingut-schwinner.at

Weingut Setzer

Hauptstraße 64, 3472 Hohenwarth

www.weingut-setzer.at

Weingut Sutter

Weinvierteler Straße 6, 3472 Hohenwarth

www.weingut-sutter.at

Weingut Zeilinger

Hauptstraße 60, 3472 Hohenwarth

www.weingut-zeilinger.at

Foto: Stefan Obritzhauser

Foodtrucks:

Gasthaus Petra Rammel: Rindfleisch, Semmelkren & Sterz, Speckbrot

Landjugend Hohenwarth: Geschnetzeltes im Laberl, Aufstrichbrote, Waffeln

Bäng-Cook: Bosna, Burger, Thai-Spezialitäten & Gulasch

Berno’s Kitchen: Knödelvariationen, Gemüse-Curry & Burger

Bregenzerwälder Käse-Stand

Bäckerei Geier: Brote, Speckstangerl, Beinschinken-Kren-Handsemmeln & süße Häppchen

Über „Die Hohenwarther“

„Die Hohenwarther“ ist die Vermarktungsgemeinschaft der Winzer aus Hohenwarth. Der traditionsreiche Weinort liegt am Fuße des Manhartsberges und wird gerne als das Tor zum Weinviertel bezeichnet. Geografisch liegt Hohenwarth im südwestlichen Weinviertel, etwa 60 km westlich von Wien. Hier treffen die drei Weinbaugebiete Kamptal, Wagram und Weinviertel zusammen.

Hohenwarth ist uralter Kulturboden, und um 1067 erstmalig urkundlich erwähnt. Fundstücke aus allen Kulturepochen geben Zeugnis über eine durchgehende Besiedelung schon seit ca. 4000 v. Chr. Eine Blüte wurde in der Hallstattzeit um 900 bis 500 v. Chr. erreicht, wie man aus der Anzahl der Funde ersehen kann.

Weinbau wurde auf diesem Boden zur Weinkultur. Schon im 10. Jahrhundert wurde hier Wein angebaut. Die leichten sandigen Löß- und Lehmböden, sowie die warmen Schotterböden, die Temperaturunterschiede zwischen warmen Tagen und kühlen Nächten, sind geradezu ideal für unsere bekannten und unverwechselbaren Weine. Der Weinort verfügt über eine Rebfläche von ca. 300 ha.

Foto: Stefan Obritzhauser