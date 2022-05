13. Mai: Startschuss Viertelfestival NÖ

Vor dem Hintergrund des Festival-Mottos fokussieren die Projekte auf konkrete optisch-visuelle Phänomene sowie – auf symbolischer Ebene – auf Horizonterweiterung und Perspektiven-wechsel. Die thematische Bandbreite reicht von der Beleuchtung lokaler Besonderheiten über Regionalgeschichte, Aspekte der Landwirtschaft, Natur- und Klimaschutz, Globalisierung, Arbeit und Migration und den Umgang mit Leerstand bis zur Pflege des kulturellen Erbes. Die Umsetzung erfolgt mit unterschiedlichsten Medien, etwa mittels Fotografie, Film, bildender Kunst, Musik, Theater, Tanz und Literatur und diskursiven Programmen.

Ausgewählte Kostproben aus dem Programm zum Festival-Start:

Am 13. Mai in Hollabrunn „Weltsicht entwickeln. Globale Ziele finden Stadt“

Unter der Devise „Weltsicht entwickeln“ veranstaltet der Verein Südwind in Hollabrunn Stadtrundgänge mit Fokus auf nachhaltigen und ethischen Konsum. Ziel ist, auf die globale Dimension von Alltagsprodukten sowie auf lokale Initiativen, regionale Alter­nativen und internationale Maßnahmen für nachhaltige Entwicklungen aufmerksam zu machen und zu diskutieren. Gedanken und Ansichten dazu werden mittels Handy-Videos dokumentiert und via Social Media verbreitet.

www.vfnoe.at/va/weltsicht-entwickeln

Ab 14. Mai in Retz: „Nicht jeder Berg ist ein Berg... . Hausberge im Weinviertel“

Im Rahmen des Projekts „Nicht jeder Berg ist ein Berg...“ wird bei geführten Wande­rungen der Blick vom „Gupferten“, einem der Retzer Hausberge, auf die Landschaft und – in einer Weitwinkel­perspek­tive – auf die mittelalterliche Besiedlungsgeschichte ge­richtet. Ein Archäolog*innenteam spricht über die Entstehungsgeschichte des „Gupfer­ten“, seine Bewohner*innen sowie über Hausberge der Umgebung. Viele dieser Hügel wurden künstlich angelegt und im Mittelalter mit einem hölzernen Wohnturm bebaut. Sie fungierten als Verwaltungssitz einer Kleinregion und in Krisenzeiten als Zufluchtsort für die Bevölkerung.

www.vfnoe.at/va/nicht-jeder-berg-ist-ein-berg

Am 22. Mai & 12. Juni in Hollabrunn: „Jüdische Spuren in Hollabrunn. Familienge­schichten und Stadtbilder“

Mit ihren Stadtführungen „Jüdische Spuren in Hollabrunn“ lädt die ehrenamtliche Kulturvermittlerin Patrizia Mantler-Stockinger zu einer Reise in die Vergangenheit der örtlichen jüdischen Gemeinde: Die Route führt in die Stadt, wo u.a. eine Multimedia-Präsentation mit historischen Fotos und Zeitzeug*innen-Interviews besucht wird. Der Rundgang findet auf dem Friedhof, wo das letzte jüdische Begräbnis 1978 stattfand, seinen Abschluss.

www.vfnoe.at/va/juedische-spuren-in-hollabrunn

Ab 21. Mai in Hollabrunn: „HZWEIO. Generative Klanginstallation“

„HZWEIO“ ist eine Soundinstallation des Klang- & Installationskünstlers Martin Breindl, die temperaturbedingte Kontraktionen von PET-Flaschen im öffentlichen Raum hörbar macht.

Dafür werden blaue Maischetonnen mit einem Fassungsvermögen von je 200 Litern direk­tem Sonnenlicht ausgesetzt. Jedes Fass enthält ca. 100 leere Plastikflaschen, leicht zusam­mengedrückt und hermetisch verschlossen. Sie dehnen sich mit steigender Tem­peratur aus und ziehen sich zusammen, wenn die Umgebung abkühlt. So entstehen jede Menge leiser Klick- und Plopp-Geräusche. Mikrofone nehmen diese auf und übertragen sie an ein Lautsprechersystem im öffentlichen Raum. Die „Komposition“ folgt einem Algorithmus, vollständig an die Naturgesetze gebunden, im Rhythmus von Tag und Nacht sowie von Temperaturveränderungen, die sich den lokalen Wetterbedingungen verdanken – dem weiten Winkel der Sonne von Ost nach West, welche die Landschaft erwärmt.

www.vfnoe.at/va/hzweio

Informationen zu allen Projekten unter www.viertelfestival-noe.at