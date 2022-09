Moderne Schule mit Tradition und Herz

Mitten in Hollabrunn steht das traditionsreiche Erzbischöfliche Gymnasium. Rund 500 Schülerinnen und Schüler besuchen die moderne Schule, die Tradition mit Herz verbindet. Persönlichkeitsbildung und die Stärkung der sozialen Kompetenzen stehen im Fokus. „Unsere Schule hat einen ganzheitlichen Ansatz“, erklärt dazu Direktorin Ingrid Lehner-Pfennigbauer. „Bei uns steht der Mensch in seiner Gesamtheit im Mittelpunkt. Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern ein positives Selbstbild vermitteln.“

Familiäre und herzliche Schulatmosphäre

Neben der Vermittlung christlicher Werte punktet die Schule auch mit der familiär-herzlichen Atmosphäre, die von allen sehr geschätzt wird. Der große Park und Sportbereich ist ein zusätzliches Asset. Der Unterricht findet bei gutem Wetter auch mal im Freien statt. Das passt — ganz unabhängig von Corona — zum Konzept, denn die Schule arbeitet nach dem „Marchtaler Plan“, der zum Beispiel vernetzten Unterricht und freie Stillarbeit umfasst.

Humanbiologie und -psychologie

Viele spannende Themenbereiche werden im sogenannten HUM-Zweig behandelt: Humanbiologie und Humanpsychologie geben Einblick in das Zusammenspiel von Körper, Denken und Fühlen und lehren unter anderem den achtsamen Umgang mit den Mitmenschen ebenso wie mit der eigenen Person.

Musikpraxis und Singen

Musisch begabte Schülerinnen und Schüler können seit dem Schuljahr 2018/19 außerdem in der Unterstufe den Musikzweig mit Fokus auf Musikpraxis und Singen besuchen. Im Mittelpunkt steht die Entfaltung der musikalischen Begabung in der Gemeinschaft. Zahlreiche Aktivitäten geben Gelegenheit zum Musizieren in unterschiedlich besetzten Vokal- und Instrumentalensembles.

Neben der achtjährigen Langform bietet das Erzbischöfliche Gymnasium Hollabrunn auch eine vierjährige Aufbauform, die als Realgymnasium geführt wird.