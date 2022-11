Großes Kino: Innovativ und nachhaltig

Das österreichische Familienunternehmen mit fünf Kinostandorten setzt aktiv Zeichen und Maßnahmen im Sinne der Senkung von CO2-Emmissionen und des Energiesparens. „Das Thema Umweltschutz ist für uns seit jeher ein zentraler Kern der Unternehmensphilosophie.

Wir denken weit über den Rand der Kinoleinwand hinaus“, bekräftigt Geschäftsführer Mario Hueber den bereits vor langer Zeit eingeschlagenen Weg. „Wir sehen uns in der Verantwortung, unseren Beitrag im Sinne der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes zu leisten und uns auch als öffentlichkeitswirksames Vorbild für Klimaschutzmaßnahmen etablieren.“ Zahlreiche Punkte wurden in letzter Zeit bereits umgesetzt:

Alle fünf Kinostandorte...

werden seit mehr als 15 Jahren mit 100 Prozent Wasserkraft- und Ökoenergie beliefert.

wurden auf energieeffiziente LED-Beleuchtung umgestellt.

wurden mit neuen Regelungssystemen ausgestattet, wodurch die Lüftungsanlagen energieeffizient genutzt werden können.

bieten inzwischen Nachos- Trays aus Karton statt Plastik und umweltfreundlichere Varianten statt Plastikhalmen.

haben von Plastik-Gutscheinkarten auf Bio-PVCGutscheinkarten umgestellt.

haben eigens abgefüllte Haribo- Mix, die nun mehr als 50 Prozent weniger Plastikverpackung haben.

werden derzeit auf die Nutzung der Abwärme der Projektoren geprüft.

„Darüber hinaus haben und werden wir im Megaplex St. Pölten große Schritte für unsere Umwelt setzen“, zeigt sich Mario Hueber erfreut. So ist Erdgas bereits seit 2016 kein Thema mehr, als eine Wärmepumpe für Heizung und Kühlung installiert wurde. Und das Kino wird 2023 zu einem Sonnenkraftwerk: eine Photovoltaik-Anlage mit mehr als 200.000 kWh Leistung wird dann dafür sorgen, dass Projektoren, Popcornmaschinen, Beleuchtung und mehr mit lokalem grünen Strom betrieben werden.

„Wir haben in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Maßnahmen gesetzt, mit denen wir die Energie sehr effizient nutzen. In der aktuellen Krise ist es unsere Verantwortung, in allen Unternehmensbereichen noch einmal genauer hinzusehen und weitere Potenziale auszuschöpfen“, ist Mario Hueber vom eingeschlagenen Weg mehr als überzeugt.

Am Standort St. Pölten wurde schon in der Vergangenheit stark investiert: Nach dem aufwändigen Umbau und der Eröffnung des ersten und bislang einzigen IMAX-Saals Niederösterreich im Jahr 2015 folgte 2016 ein neuer Loungebereich mit einem „Starbucks on the go“-Corner. Im Juni 2017 erhielt das Kino ein General-Facelifting mit neuen Kinokassen und Kinobuffets.

Die Foyers wurden komplett umgestaltet und ein Eventbereich geschaffen, der sich perfekt für Vernissagen, Sport-Events und Firmen-Veranstaltungen eignet. Insgesamt investierte Hollywood Megaplex in St. Pölten weitere 750.000 Euro für die Umsetzung des 4DX-Kinosaals. Und natürlich wird aber auch weiterhin wie gewohnt auf die hohen technischen Standards in St. Pölten geschaut.

Vor allem der Laserprojektion und dem 4DX-Kino wird dabei ein Hauptaugenmerk gelten. „Wir werden auch in Zukunft der Vorreiter bleiben was modernes und innovatives Kinoerlebnis betrifft.“, blickt Mario Hueber in die Zukunft.