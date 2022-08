Ein buntes Rahmenprogramm mit Harfenistin, Percussion-Musik und weiteren kulturellen Veranstaltungen rundet das Erlebnis ab. Auf https://www.giz-2000.at finden Sie einen Überblick über zukünftigen Veranstaltungen. Bis 11. Sept. 2022 wird noch Einiges geboten, schauen Sie bitte vorbei!

Foto: GALERIE im ZENTRUM

Mit der bereits zweiten großen Ausstellung konnten Gäste wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, NR-Abg. Andreas Minnich, Vize-BGM Martin Falb, mehrere Stadt- und Gemeinderäte, Stadtarzt Amir Baradar und der neue Stadtpfarrer von Stockerau, Andreas Kaiser begrüßt werden, um nur einige prominente BesucherInnen zu nennen. Eine Fotogalerie ist auf https://www.giz-2000.at zu sehen.

Das Konzept, die neue Ausstellung zeitlich parallel zu den Stockerauer Festspielen 2022 geöffnet zu halten, hat sich voll bewährt: Rund um die Festpielvorstellungen von „Der Floh im Ohr“ konnten die über 8.000 Theater-BesucherInnen die Möglichkeit nutzen, die GALERIE im ZENTRUM zu besuchen. Dass die Galerie direkt vis á vis des Festspielgeländes liegt, erleichterte diese Kultur-Kooperation.

Foto: zVg

Dass in der Galerie der offizielle Festspielwein in rot und weiß ausgeschenkt wird, unterstreicht die Verbundenheit mit den Festspielen. Weinhändler Gerhard Zwickl von Holz & Genuss in Stockerau bietet in der GALERIE im ZENTRUM mehrere Weine zum Verkosten und im günstigen Flaschenverkauf an. Der „Renner“ der Saison ist der mit Kräutern aromatisierte Rosé-Aperitifwein „BARITA“, der aufgespritzt mit Soda und mit Eis und Rosenblüten verfeinert den klassischen „Aperol“ mehr als aussticht. Kommen Sie vorbei und probieren Sie den BARITA! Der Reinerlös der Spenden für die Bewirtung auch mit regionalen Brotvariationen geht an den im Bezirk sozial tätigen Verein MORITZ, siehe https://www.verein-moritz.at. Ein Besuch in der GALERIE im ZENTRUM dient nicht zuletzt auch einem guten Zweck!

Zurück zur Kunst: Mit 6 AusstellerInnen konnten die Galeristen Werner Bolek und Erwin Kube ein breites Spektrum von über 150 Kunstwerken gewinnen, das praktisch jeden Geschmack trifft: Moderne und klassische Bilder, Holzschnitz-Figuren, Schmuck, Arbeiten aus Glas, Skulpturen aus Ton aus dem Feuer, restaurierte Antik- und Stilmöbel und Handwerk aus Afrika (Kenia) sowie handgefertigte Perücken werden gezeigt und zum Kauf angeboten. Da ist für jede Brieftasche etwas dabei.

Foto: zVg

Nach dem Festspielerfolg im Sommer 2022 hat sich die GALERIE im ZENTRUM nun kurzfristig entschlossen, noch 3 weitere Wochenenden in eine Verlängerung zu gehen: Von DO-SO bleibt bis 11. Sept. 2022 geöffnet, um auch jenen, die auf Urlaub waren, noch einen Galeriebesuch zu ermöglichen. Öffnungszeiten sind: DO 17-20, FR 13-21, SA & SO 10-18 Uhr oder jederzeit auch unter der Woche gerne nach telefonischer Voranmeldung unter 0676 3069544. Details siehe https://www.giz-2000.at

Folgende 6 regionale KünstlerInnen sind in der GALERIE im ZENTRUM zu sehen:

Prof. Adolf Tuma, phantastische Bilder

Franz Spitzer, Holzkunst und Schmuck

Sigi Keglevic, restaurierte Antik-/Stilmöbel

Adrian & Fritz Fleischer, Skulpturen aus dem Feuer

Meggy Bliss, Perücken und afrik. Acessoires

und Otto Pachlers Erben, Ölgemälde

KünstlerInnen-Portraits und weitere Details zur Ausstellung finden Sie auf https://www.giz-2000.at

An dieser Stelle noch ein Hinweis auf das VEGGIE-BRÄU am Kirchenpark Stockerau, ebenfalls vis á vis der GALERIE im ZENTRUM: Wer nach einem Galeriebesuch noch „chillen“ möchte, wird im „Veggie“ bestens versorgt! Siehe https://veggie-bräu.at von MO-SA geöffnet.

Die GALERIE im ZENTRUM bedankt sich bei AWZ-Immobilien für die großzügige Unterstützung und Bewerbung des Ausstellungsbetriebes. Wenn Sie zufällig gerade ein Haus, eine Wohnung, ein Grundstück oder eine andere Immobilie zu verkaufen haben, freut sich Galerist Werner Bolek persönlich auf Ihre Anfrage und wird sich bestmöglich um eine rasche und professionelle Vermarktung kümmern.

Kontakt:

GALERIE im ZENTRUM

2000 Stockerau

Schießstattgasse 7 im 1. Stock

https://www.giz-2000.at

Tel.: 0676 3069544

werner.bolek@aon.at

ÖFFNUNGSZEITEN der GALERIE im ZENTRUM bis SO 11. Sept. 2022:

DO, 25. Aug., 1. u. 8. Sept. 2022 von 17-20 Uhr

FR, 26. Aug., 2. u. 9. Sept. 2022 von 13-21 Uhr

SA, 27. Aug., 3. u. 10. Sept. 2022 von 10-18 Uhr

SO, 28. Aug., 4. u. 11. Sept. 2022 von 10-18 Uhr