Frühling in der Therme Laa

Eintauchen und abschalten

Die Therme Laa – Hotel & Silent Spa zeichnet sich durch das gesundheitsfördernde Quellwasser „Laa Thermal Nord I“ aus und bietet neben verschiedenen Schwimmbecken auch zahlreiche Ruhezonen. Für alle, die Lust auf eine aktive Auszeit haben, gibt es die Möglichkeit am Rückenfit-, Stretching-, Yoga- oder Pilates-Programm zum Aufpreis teilzunehmen. Eine Anmeldung am Thermen-Info Point ist für die Aktiv- und Relax-Programme vorab erforderlich.

Wer sich nach einem Kurzurlaub mit Langzeitwirkung sehnt, ist neben dem umfassenden Thermen- und Sauna-Angebot beim Relax! Tagesurlaub genau richtig. Hier erwarten Sie Top-Inklusivleistungen, wie eine eigens für Sie reservierte Liege in der ruhigen Relax! Lounge.

Die Kinder-Wasserwelt

Im nur 30 cm hohen, gut überschaubaren Kinderbecken können kleine Nichtschwimmer das Element Wasser entdecken. Wasserspaß bietet mit ihren 90 Metern ebenso die Rutsche „Fantasia“. Im Obergeschoss der Kinderwelt findet täglich ein Animationsprogramm statt. Auch Kindergeburtstagspartys sind in der Therme Laa – Hotel & Silent Spa möglich.

Bei Anfrage für eine Kinder-Geburtstagsparty melden Sie sich unter kinderanimation@therme-laa.at oder +43 (0) 2522 / 84 700 570.

Genügend Raum in den Familienoasen

Für ausreichend Platz und eine heimelige Atmosphäre sorgen die Familienoasen in der Therme Laa – Hotel & Silent Spa, die gegen Aufpreis buchbar sind. Dabei handelt es sich um komfortable Liegeinseln mit bequemen Polstern, die Familien zum Entspannen einladen. Die Reservierung ist pro Liegeinsel für mindestens einen Erwachsenen mit einem Kind und für maximal zwei Erwachsene mit drei Kindern möglich. Im Sommer haben Sie die Wahl zwischen einer Innen- oder Außenliege unter freiem Himmel.

Start von „Pool & Wine“ und der Sommertherme 2023

Am 4. Mai geht der Abendausklang „Pool & Wine“ in die dritte Runde. An fünf Terminen steht wieder der erste Donnerstag im Monat von 17.00 bis 21.30 Uhr ganz im Zeichen des exklusiven Programms. Weinviertler Winzer aus der Region, Sounds vom Star-DJ Nima Yahya und das einmalige Ambiente der Therme Laa laden zum entspannten Themenabend im Solebecken ein. Die Abendausklänge sind wetterfest.

Mit 27. Mai startet die beliebte Sommertherme. Hier können sich Besucher:innen auf ein Eröffnungsfest und zahlreiche sommerliche Extras freuen: Poolservice an Wochenenden und Feiertagen, eine Strand- und Sommerbar, ein neuer Outdoor-Foodtruck, ein umfassendes Kinderprogramm mit Highlights, wie das Kindertheater mit Schauspieler Gernot Kranner, und vieles mehr. Sichern Sie sich schon im Voraus Ihren Eintritt und buchen Sie Ihr Ticket im Online Shop der Therme Laa zum Vorteilspreis.