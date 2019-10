Beim Lehrplan der höheren technischen Lehranstalt in Wiener Neustadt steht Nachhaltigkeit auf dem Stundenplan. Mit dem Bildungsschwerpunkt „Energie, Umwelt, Nachhaltigkeit“ will die Schule an Lösungen für Probleme der kommenden Generation mitarbeiten.

Diese Nachhaltigkeit sollen nicht nur die Schüler zuhause leben, sondern auch in der Schule selbst wird der Bildungsschwerpunkt natürlich umgesetzt. Von der genauen Mülltrennung bis zum Gärtnern im Innenhof lebt man hier einen verantwortungsvollen und vernünftigen Umgang mit der Umwelt. In allen Abteilungen werden Unterrichtsprojekte gefördert, die Umweltschutz, Recycling und eine Reduktion des Energieverbrauchs zum Ziel haben.

Um dem drohenden Arbeitskräftemangel in diesem Bereich entgegenwirken zu können, gibt es zusätzlich die neue Ausbildungsschiene „EUN“ (Energie, Umwelt, Nachhaltigkeit). Maturanten erhalten gemeinsam mit Absolventen der Fachschule eine maßgeschneiderte Ausbildung für technische Berufe von morgen.

Die Informationstage finden am 29. November (13-17 Uhr) und 30. November (8-12 Uhr) statt.