Mit der HTL-Ausbildung wird deine Zukunft nice!!

Die HTL Waidhofen ist eine höhere technische Lehranstalt, 5 Fachrichtungen (Maschinenbau – Automatisierungstechnik, Elektrotechnik, Informationstechnologie, Wirtschaftsingenieure – Maschinenbau und Mechatronik ) bieten Technik vom Feinsten.

Allgemeinbildung, fachtheoretisches und fachpraktisches Wissen bilden die Säulen der technischen Ausbildung. Lehrerinnen und Lehrer unterrichten die angehenden Technikerinnen und Techniker in den theoretischen und praktischen Kompetenzen gemäß den Schwerpunkten ihrer Abteilung. Für fußballbegeisterte Burschen gibt es an der HTL das Ausbildungsmodell AFW.

Der Unterricht findet in Klassenzimmern, Unterrichts- bzw. Werkstättenräumen, EDV-Sälen und Labors statt, die in den letzten Jahren dank zahlreicher Firmenkooperationen topmodern ausgestattet worden sind.

Die Ausbildung in der höheren Abteilung dauert 5 Jahre und schließt mit der Reife- und Diplomprüfung statt. 4 Jahre dauert es, bis man in der Fachschule für Mechatronik die Abschlussprüfung ablegen kann. Danach besteht die Möglichkeit, den zweijährigen Aufbaulehrgang für Mechatronik zu absolvieren und die Matura zu machen.

Wer sich für eine interessante Ausbildung mit verschiedensten beruflichen Möglichkeiten nach dem Abschluss begeistert, der ist an der HTL Waidhofen genau richtig. Das Ausbildungsprogramm ist vielfältig und auf den Bedarf von Industrie und Wirtschaft abgestimmt. Für jeden und jede ist etwas dabei. Hier findest du deinen persönlichen Weg zu einer tollen Karriere!

Endlich wieder da: Die HTL öffnet ihre Türen!

Die Tage der offenen Tür 2022 finden am 25. und 26. November in den Räumlichkeiten der HTL statt. Seien Sie gespannt! Es erwartet Sie jede Menge Technik vom Feinsten. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer freuen sich, Sie endlich wieder begrüßen zu dürfen!

Wie wär’s mit einem Schnuppertag?

Du möchtest vielleicht im nächsten Jahr in die HTL gehen? Meld dich an zur Guided Tour bzw. zu einem Schnuppertag!

Alle Viertklässlerinnen und Viertklässler einer Mittelschule und eines Gymnasiums sind herzlich eingeladen, sich für eine Guided Tour bzw. einen Schnuppertag anzumelden. Anruf genügt! Hier erfährst du genau, welche Abteilungen es an unserer Schule gibt. Du siehst, wie es bei uns in den Werkstätten und Labors aussieht und bekommst einen kleinen Einblick in den HTL-Schulalltag!

Anmeldung unter: 07442/52590-0

Hast du Lust auf eine virtuelle Tour?

Foto: HTL Waidhofen

Weitere Informationen und coole Videos mit Gusr-ET findest du hier:

Foto: zVg

Termininfo für interessierte TECHNIKERINNEN:

Du bist ein an Technik interessiertes Mädchen, besuchst die 3. oder 4. Klasse Mittelschule oder Gymnasium? Dann ist der folgende Termin für dich und/oder deine Mama genau richtig:

Girls‘ Day am 27. April 2023

Über den Vormittag verteilt, bekommst du die Möglichkeit, verschiedene Bereiche kennenzulernen. Unsere aktuellen Schülerinnen werden dich von Station zu Station begleiten und stehen für Fragen zur Verfügung.

Foto: HTL Waidhofen

NEU Mothers‘ Day am 27. April 2023

Möchte deine Mama auch einen Einblick von unserem Schulalltag bekommen, dann hat sie an diesem Vormittag die Möglichkeit, die HTL Waidhofen etwas besser kennenzulernen.