Die umweltgerechte Technik

Als eine der ältesten technischen Schulen in Europa ist die 1873 gegründete HTBLuVA Wiener Neustadt immer noch Vorreiterin in zeitgemäßer technischer Ausbildung. Schülerinnen und Schüler lernen in den Fachbereichen Maschinenbau, Bautechnik, Elektrotechnik und Informatik nicht nur das „Handwerk“ der klassischen Ingenieurskunst, sondern einen verantwortungsvollen Umgang mit den begrenzten Ressourcen unserer Erde.

Mit dem abteilungsübergreifenden Schulschwerpunkt EUN (Erneuerbare Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit) bereitet die Schule junge Technikerinnen und Techniker auf die Herausforderungen der Welt vor.

In Tagesschule, Kolleg und Abendschule lernen etwa 1.400 Schülerinnen und Schüler, technische Lösungen nach den Kriterien der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit zu bewerten und einzusetzen. Dies geschieht nicht nur in maßgeschneiderten Ausbildungsgängen, wie dem EEUN-Kolleg und der Ausbildung zum zertifizierten Energietechniker, sondern auch im schulischen Alltag: Luftgütemessungen mit eigens entwickelten Messstäben, Trinkbrunnen, eine eigene Kraftkammer sorgen für ein gesundes Arbeitsklima.

Für diese Leistungen hat das Lebensministerium der HTL das Umweltzeichen verliehen, das mit Stolz entgegengenommen wurde, im Bewusstsein, dass man hier für diese Welt verantwortlich sind.

Einen besonderen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt lieferte die Robotik-Gruppe: Da aufgrund der pandemiebedingten Beschränkungen keine Turniere stattfinden konnten, organisierten die Robotiker mit „compAIR“ einen Robotik-Bewerb über das Internet. Die Veranstaltung wurde im Internet in Echtzeit übertragen und sachkundig kommentiert. Mit diesem emissionsfreien Wettbewerb hat die HTL Wiener Neustadt gezeigt, wie wertvoll technisches Wissen und Kreativität in schwierigen Zeiten sein können.