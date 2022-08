Spielstadt für Kinder

Der Standortwechsel vom Hauptplatz zur Rothmühle ist nicht nur eine Zäsur nach rund 30 Jahren Schwechater Stadtfest, sondern bietet auch ganz neue Möglichkeiten. Allen voran konnte die Stadtgemeinde dank der benachbarten Rasenflächen am Trainingsgelände des Rudolf Tonn-Stadions einen eigenen Kinderbereich realisieren.

Auf dem zur Rothmühle nächstgelegenen Trainingsplatz wird die Agentur „Eventseven“ eine komplette Kinderstadt aufbauen. Der Spielbereich steht am Samstag, 27. August von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag, 28. August von 13 bis 18 Uhr zur Verfügung. „Das ist das erste Mal, dass wir als Stadtgemeinde einen Kinderbereich zur Verfügung stellen“, berichtet Kulturstadträtin Vera Edelmayr (SPÖ). In der Vergangenheit gab es zeitweise Spielstationen im Einkaufszentrum.

Ein zentraler Bestandteil der nunmehrigen Kinderstadt werden zwei jeweils fünf Meter hohe Hüpfburgen – einmal mit dem Thema Feuerwehr und einmal mit dem Thema Clowns – sein. Zudem wird es betreute Spielstationen wie Dosenwerfen oder Entenangeln geben, ein Riesen-Vier-Gewinnt oder auch ein aufblasbares Mega-Darts mit Klettpfeilen.