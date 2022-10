Zeichen der Veränderung für alle Kreditnehmer/innen

Im August wurden die neuen Kreditregelungen der Finanzmarktaufsicht eingeführt und haben zur allgemeinen Verunsicherung in der Bevölkerung beigetragen. Außerdem gibt es auf Grund der wirtschaftlichen Umstände, hier vorrangig der rapiden ansteigenden Inflation geschuldet, wieder einen fast in Vergessenheit geratenen Bekannten: die Zinsen!

Des Sparers Freud, des Kreditnehmers Leid!

Im Wohnbau führt die bereits genannte Inflation in der Folge auch zu stark ansteigenden Preisen bei Materialien wie Holz oder Metall. Noch nicht absehbar sind die explodierenden Preise im Bereich der Energieversorgung, wie Öl und Gas! Geschuldet vor allem der unsicheren Situation in der momentanen Krisenzeit!

Foto: zVg Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG

All diese Themen haben zu einem Einbruch in der Baubranche und in der Folge auch in der Kreditnachfrage geführt. Dennoch oder gerade deswegen zählt unser Leitspruch #glaubandich mehr denn je. In diesen herausfordernden Zeiten stehen wir als in der Region stark verwurzelte Bank unseren Kund:innen mit Kompetenz beratend zur Seite.

Die Wahl der richtigen Finanzierung ist nach wie vor eine Entscheidung, die mit Weitblick getroffen werden sollte, um sich den Traum des Eigenheimes nachhaltig und sicher leisten zu können.

Der Mix aus einem stabilen Bauspardarlehen mit einem eventuell langfristigen Fixzinssatz in Kombination mit einem Sparkassenkredit ist hier nur eine von mehreren Varianten. Die Höhe der für die Finanzierung erforderlichen Eigenmittel sollte gemeinsam mit unseren Spezialist:innen besprochen werden, denn die oft kolportierte Formel mit 20% stellt nur einen Richtwert dar. Und überhaupt, was zählt alles zu den Eigenmitteln? Bitte fragen Sie uns, denn dafür sind unsere Expert:innen da!

Foto: zVg Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG

Auch ein anderes wichtiges Thema drängt immer mehr in den Mittelpunkt im Bereich der Wohnbaufinanzierungen: Nachhaltigkeit bzw. „Grüne Kredite“! Als verantwortungsvolle Bank liegt uns natürlich auch dieses Thema am Herzen, darum sind alle unsere Spezialist:innen absolute Expert:innen im Förderdschungel und versuchen Sie hier bestmöglich zu beraten, um die optimale Ausnützung der Fördermittel zu erreichen. Ein Sprichwort besagt, dass man ja zuerst vor der eigenen Türe kehren soll, so sind wir auch hier Vorreiter in der Nachhaltigkeit. Unsere Filialen in Kilb, Mank, das BeratungsCenter Am Schwaighof als auch unsere Hauptanstalt in der Domgasse wurden mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Ebenso ist die Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG Teil der „Energiegemeinschaft BeratungsCenter Am Schwaighof“!

So ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Begriff, sondern gelebte Praxis in unserem Haus.

Es gilt hier die Ärmel hochzukrempeln und kommende Herausforderungen anzugehen.

Foto: zVg Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG

Hierfür gibt es auch unseren Wohnbauabend und ein ganz neues Format „Treffpunkt Wohnbau“ welche jährlich stattfinden.

Im Zuge dieser Veranstaltungen werden aktuelle Themen behandelt und mit Expert:innen in Bereichen wie Energieberatung, Recht, etc. und für den Hausbau oder Sanierung aufgearbeitet und von diesen professionell präsentiert.

Die Digitalisierung ist mittlerweile ein Herzstück unserer Wohnbauabende geworden, so gibt es seit einiger Zeit Livestreams, sodass auch unsere Kund:innen in anderen ausgewählten Filialen oder Locations daran teilhaben und Ihre Fragen an unsere Vortragenden stellen können.

Die Inhalte und Abläufe werden laufend evaluiert, um immer am Puls der Zeit zu sein! Wir freuen uns, unseren Kund:innen wieder spannende und informative Abende präsentieren können. Unsere Wohnbauspezialist:innen sind das Bindeglied zwischen Kund:innen und Produktentwicklung. Ihre Bedürfnisse leiten uns in der spezifischen Gestaltung unserer Angebote an. Durch gemeinsame Projektplanung und -abwicklung erzielen wir optimale Finanzierungslösungen und ermöglichen Ihnen Ihren Wohntraum.

www.spknoe.at