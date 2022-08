IHR KFZ-PARTNER ABS - Ihr freundliches Autohaus Baumgartner Schwechat

Lesezeit: 3 Min Anzeige

Egal welche Automarke und welches Fahrzeugalter: Nach Durchführung eines Jahresservice erhalten Sie bei einer Panne Soforthilfe vor Ort, Abschlepphilfe, Leihfahrzeug, und vieles mehr KOSTENLOS! Die jährliche KFZ – Überprüfung nach § 57a ist für unsere Servicekunden gratis: Automatisch wird bei jedem Service das „Pickerl“ mitgemacht. Somit haben Sie Zeit und Geld gespart.

Foto: zVg ABS Baumgartner

1977 hat Franz Baumgartner den Betrieb AUTOHAUS SCHWECHAT am Stadtrand von Wien eröffnet. Mit dem festen Willen seinen Kunden ein bestmögliches Service zu bieten wurde der KfZ-Betrieb in Schwechat und Umgebung in kurzer Zeit sehr bekannt und beliebt.