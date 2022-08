60 Jahre Heilbad in Bük!

Vom 18. bis 21. August bieten wir den Gästen in unserem Heilbad und auch in der Stadt ein umfangreiches Programmangebot an. Die Bands Anima Sound System und 30Y eröffnen das Programm am 18. August im Atrium. Am nächsten Tag feiert die Stadt Bük die Staatsgründung Ungarns und Bükfürdő feiert das Jubiläum der Eröffnung des Bades am 19. August 1962.

Aus diesem Anlass wird ein Buch mit vielen Fotos und Erinnerungen herausgegeben, aber das runde Jubiläum wird vor allem mit den Gästen gemeinsam gefeiert! Am 19. August treten die Marching Jazz Band und der Sänger András Kállay Saunders auf und Onkel Dévényi kommt mit seinen Pünktchenbällen.

Foto: Bükfürdö

Am gleichen Tag gibt es auch Nachtschwimmen bis Mitternacht, eine Cocktailshow und ein Feuerwerk. Das ganze Wochenende ist dann dem Geburtstag gewidmet: Am 20. August treten die Band Répce Party Country, der Illusionist Jonathan Nagy sowie die Band Váradi Trio auf.

Foto: Bükfürdö

Am 21. August können sich die jüngsten Badegäste einen ganzen Tag lang entsprechende Programme aussuchen: Das „Kereplő“ Theater bringt seine Inszenierung „Matyi, der Gänsejunge“ (Lúdas Matyi) mit, das „InciFinci“ Kinderaktivitätszentrum nimmt die Kinder mit auf eine Piratenfahrt und das ganze Wochenende über gibt es verschiedene Animationsprogramme für die Kleinsten. Am 21. August wird das Geburtstagswochenende in Bükfürdő mit einem Konzert der Band Neoton im Atrium abgeschlossen.

Auch in der Zwischenzeit lohnt sich natürlich ein Besuch im Bad: Stranderlebnisse sind garantiert, und in den sonnigen Stunden schützen halbtausend schattenspendende Bäume die Gäste vor UV-Strahlen. Wenn das Wetter einmal nicht mitspielt und dunkle Wolken aufziehen, sorgen die überdachten Erlebnisbecken für Entspannung und Unterhaltung.

Foto: Bükfürdö

In diesem Sommer gibt es im Medical Wellness jeden Tag ein besonderes Angebot: An jedem Werktag wird eine andere Behandlung aus dem bunten Massageangebot zum Sonderpreis angeboten. Das Bükfürdő-Erlebnis wird nun auch durch ein Kino ergänzt: im Rahmen der Unterhaltungsangebote des 21. Jh. bietet Funcity die neuesten Filme.

Foto: Bükfürdö

Das Sommererlebnis wird durch das gastronomische Angebot perfekt: Ein abwechslungsreiches Tagesmenü und ein À-la-carte-Menü im Bükfürdő Thermal & Spa ergänzen Angebot der Strandbistros. Am Geburtstagswochenende wird auch eine besondere Auswahl an Kuchen und Gebäck angeboten.