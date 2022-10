Einen wichtigen Schritt zur nachhaltigen Bekämpfung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit setzten die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAWO) zusammen mit dem Sozialministerium: Die Initiative zur Bekämpfung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit „zuhause ankommen“ wird verlängert.

Bisher konnte die Initiative bereits 600 von Armut betroffenen Personen eine langfristige Wohnperspektive geben. Das Sozialministerium erhöht die Förderung der Initiative um 2,6 Millionen Euro und stellt bis April 2023 somit insgesamt 5,2 Millionen Euro zur Verfügung. Zusätzlich wird die Initiative auf alle Bundesländer ausgeweitet. Mit „zuhause ankommen“ ist somit erstmals eine Initiative zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit österreichweit tätig.

„zuhause ankommen“ richtet sich konkret an armuts- oder ausgrenzungsgefährdete Menschen, die als Folge der Corona-Pandemie ihre Wohnung verloren haben oder denen der Wohnungsverlust droht. Die Initiative hilft nach dem international erfolgreichen Housing First Ansatz: Betroffene erhalten dabei direkten Zugang zu einer eigenen Wohnung und Betreuung durch Sozialarbeiter:innen nach Bedarf. Die Vermittlung von Wohnungen und Sozialarbeit leisten 20 Sozialorganisationen in den Bundesländern. 50 gemeinnützige Bauvereinigungen stellen Wohnraum zur Verfügung.

„Das Projekt ‚zuhause ankommen‘ hilft schnell aus der Obdach- und Wohnungslosigkeit und vermittelt ein langfristig leistbares Zuhause. Das eigene Dach über dem Kopf konnte bisher bereits für über 600 Menschen gesichert werden – der Großteil davon Frauen und Kinder. Durch die Verlängerung des Projekts können wir vielen weiteren Menschen in Österreich helfen und stellen einen nachhaltigen Weg aus der Wohnungs- und Obdachlosigkeit sicher“, betont Sozialminister Johannes Rauch.

Niederösterreich-Zahlen:

119 Wohnungen wurden bisher vermittelt

252 Menschen konnte geholfen werden

204 davon sind Frauen und Kinder

210 Wohnungen sind insgesamt geplant