Jetzt mitmachen und 50x50€ Christbaum-Gutscheine gewinnen!

Gemeinsam für mehr Qualität Die ARGE NÖ Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten ist der größte bäuerliche Produzentenzusammenschluss Österreichs.

Mit ihrer Arbeit haben sie eine branchenweite Vorreiterrolle in Sachen Qualitätsförderung bei Christbäumen übernommen.

Herkunft muss erkennbar sein

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft setzten von Anfang an auf transparente Produktion und erkennbare Herkunft. Als erste Christbaumbauern kennzeichneten sie ihre Weihnachtsbäume mit dem kontrollierten Gütesiegel der ARGE.

Das Gütesiegel stellt sicher, dass der gekennzeichnete Baum von einem heimischen Bauern produziert wurde. Mit der wachsenden Bekanntheit des Gütesiegels stieg auch die Nachfrage nach heimischen Weihnachtsbäumen an.

Einer der Gründe: Die Bauern durften nur Bäume höchster Qualität mit dem Gütesiegel versehen. Es dauerte nicht lang und die Konsumenten erkannten den Unterschied zur ausländischen No Name-Ware. Sie lernten die Qualitätsbäume vom Bauern und dessen Service zu schätzen.

Jetzt mitmachen und einen 50€ Christbaum-Gutschein oder einen der drei Hauptpreise gewinnen!

www.weihnachtsbaum.at

1. Preis: Gutschein "Urlaub am Bauernhof"

3 Tage und 2 Nächte für 2 Personen in einer der Ferienwohnungen der Familie Langthaler in Pömling bei Emmersdorf

www.urlaubambauernhof.at/bauer-und-wirt-langthaler

2. Preis: Gutschein „Brauhotel Weitra“

2 Übernächtigungen für 2 Personen

www.brauhotel.at

3. Preis: Gutschein "Kochkurs"

Kochkurs oder Cookinar für 2 Personen

urgutkochen.at

Die Christbaumbauern aus dem Mostviertel:

Amstetten

Henickl Stefan u. Mathilde; Holzner Josef; Hülmbauer Michael u. Karl; Mühlwanger Martin

Melk

Aigner Gerhard; Aigner Walter; Aniwanter Edeltraud; Aniwanter Herbert; AuferbauerThomas; Baumergartner Josef jun.; Bierbaumer Franz; Blauensteiner Franz jun.; Braun Gerald; Dutter Martin; Eckl Karl; Eilnberger Franz; Frank Robert; Frühwirth Theresia; Geyer Johann; Geyer Robert; Greßl Willibald; Gruber Thomas Franz; Hackl Hannes; Hackl Herbert; Hackl Johann; Hagenleithner Reinhard u. Astrid; Haselböck Josef; Haselböck Manfred; Haselböck Thomas; Haselmayr Johann; Hochstöger Johann; Hohneder Harald; Hörhager Karl; Kerschbaumer Karl; König Leopold jun.; Kranzer Johann; Kronister Johann; Kummer Toni; Öahmer Martin; Lahmer Andreas; Lehner Alois; Lichtenwallner Martin; Moser Johann; Mühlberger Josef; Müllner Stefan; Pemmer Anton; Piringer Erich; Plankl Ernst; Prammer Norbert; Rinseis Karl; Schauer Herbert; Schneider Günter; Schramel Karl; Sommer Josef; Stattler Martin; Steinkellner Franz; Stix Josef; Strass Leopold und Bruno; Tääuber Marianne; Vollstuber Franz; Waldhäusl Gottfried; Weidenauer Franz; Wurz Leopold und Gertrude; Wurzer Agnes; Zeitlhofer Eva und Josef; Zimola Roman und Elisabeth

Scheibbs

Auer Engelbert; Ratzinger Andrea und Erich; Seefried’sche Forstverwaltung

Die Christbaumbauern aus dem Waldviertel

Waidhofen/Thaya

Bauer Jakob; Diem Helmut; Hiermann Leopold; Lendl Ulrike; Marchsteiner Walter; Vorhemus Christian; Wessely Alexander

Gmünd

Biedermann Gabriele; Fasching Ernst; Krenn Günter/Wolfgang; Proll Andreas; Schindl Willi

Horn

Bock Manfred; Brandtner Herbert; Hartl Josef; Haslinger Herbert; Hofer Christoph; Koch-Puchegger Waltraud; Raith Franz, ÖKR; Steiner Herbert; Strommer Christoph

Zwettl

Dietrich Manuela; Ertl Johann; Gala Max; Gindler Werner; Grötzl Martin; Klaffel Norbert; Pfandler Robert; Schnaitt Dr. Alois; Stadler Romana; Warnung Mathias; Windhag Stipendienstiftung NÖ

Die Christbaumbauern aus dem Industrieviertel

Baden

Brandl Ing. Johann

Mödling

Cechovsky Johann; Drexler Karl, Ing.; Schuh Günter

Neunkirchen

Bauer Waltraud u. Franz; Spenger Michael

Wr. Neustadt-Land

Blochberger Georg und Andrea; Gremmel Rudolf

Die Christbaumbauern aus dem Weinviertel

Hollabrunn

Wieböck Gerda

Korneuburg

Furhmann Leopold

Mistelbach

Haas Johann

Die Christbaumbauern aus dem Zentralraum

Krems-Land

Allinger Johann; Bauer GesnbR; Baumgartner Martina und Franz; Bilderl Thomas u. Bettina; Binder Christine; Binder Thomas; Buchberger Johannes; Buchegger Christoph; Buchegger Georg; Dallinger Florian; Eder Christian; Eder Franz; Eder Karin (Alfred); Enigl Günter; Ernsthof ForstverwaltungsgmbH; Fertl Erich; Fertl Friedrich jun.; Florreither Rudolf; Greßl Manfred; Großinger Werner; Gutsverwaltung Grafenegg; Habegger Johann; Harter Robert; Hellerschmid; Hengstberger Jörg; Hofmann Josef; Hörhager Josef; Kaufmann Walter; Kienast Johannes; König Robert; Kremser Josef; Lang Eduard; Michl Herbert; Nothnagl Werner u. Beate; Pfarramt Maria Laach/J.; Preisl Erika; Rausch Johannes (Maria); Rausch Karl jun. (Christine); Rausch Karl sen.; Reithmayer David u. Kerstin; Reithner Josef; Riedler Anton; Ringl Magnus; Rixinger Friedrich; Rupf Franz; Rupf Johann; Rupf Reinhold; Schachinger/Grossinger Bettina/Erwin; Schärfinger Karl; Schwendinger Alfred; Siebenhandl Franz; Siebenhandl Johann; Siebenhandl Leopold und Regina; Siebenhandl Josef sen.; Simdhandl Karl; Simlinger Thomas; Sommer Karl; Staffenberger Leopold; Starkl Reinhard; Steininger Hermann; Steinmetz Johann; Täubl Gottfried; Thalinger Josef; Till Raimund; Traxler Herbert und Hannelore; Wiener Josef; Wilhelm Martin; Zauner Franz

Lilienfeld

Heindl Daniel; Wachter Christine

St. Pölten

Kalteis Christian; LFS Pyhra

St. Pölten-Land

Fischer Natalie; Gutsverwaltung Fridau; Haumberger Karl; Montecuccoli Christbaum KG; Fam. Pfeiffer; Steinböck Josef

Tulln

Eckerl Anton; Hauck Michael; Ilmer-Zotlöterer DI Andrea

Die Christbaumbauern aus Wien

Allmayer Georg; Brandl Gernot; Forstverwaltung Stift Schotten; Haller Michael/Matthias; Hellerschmied Anna