Vor dem Hintergrund des weltweiten Klimawandels wird es immer wichtiger, schädliche CO 2 -Emissionen zu vermeiden und verantwortungsvoll mit den natürlichen Energieressourcen umzugehen. Gerade in Privathäusern und Wohnungen bestehen erhebliche Potenziale zur Verbesserung der Energieeffizienz. Hier können zum Beispiel intelligent gesteuerte Sonnenschutzlösungen entscheidend zu einer nachhaltigen Energieeinsparung beitragen und gleichzeitig den Geldbeutel entlasten. Zusätzlich helfen sie auch dabei, den Wohnkomfort und das Wohlbefinden der Bewohner zu steigern.

Energieverbrauch ganzjährig senken

| NOEN

Eine Außenjalousie bzw. ein Rollladen beispielsweise fangen die Sonnenstrahlen schon vor dem Fenster ab und verhindern so vor allem im Sommer ein unerwünschtes Aufheizen der Räume. Damit wird bis zu 90 Prozent weniger Energie zur Kühlung der Räume benötigt und ein angenehmes Wohlfühlklima ist gesichert. Im Winter lassen intelligent gesteuerte Rollladen und Außenjalousien die Sonnenenergie auf natürliche Weise ins Rauminnere – so können die Heizkosten bis zu 20 Prozent reduziert werden. Zusätzlicher Vorteil bei Rollladen: Durch den Luftpolster zwischen Fenster und geschlossenem Rollladen wird die Wärmedämmung deutlich erhöht – so kann die Raumwärme in kalten Nächten nicht nach außen entweichen.

Steuerung regelt automatisch

Actual Berger

Optimal auf den Sonnenschutz abgestimmte Steuerungssysteme übernehmen die automatische Regelung von Temperatur und Helligkeit. Sie lassen sich ganz einfach bedienen und schnell auf die individuellen Nutzeranforderungen einstellen. So ist ein jederzeit behagliches Raumklima garantiert. Besonders komfortabel sind Lösungen mit integrierter Wetterstation – damit kann das System eigenständig auf klimatische Veränderungen reagieren. Das Ergebnis: Höchster Wohnkomfort bei nachhaltiger Energieersparnis.

Der Komplettanbieter

Als Spezialist vor Ort bietet actual-berger einen umfangreichen Service zu den aktuellen Sonnenschutz- und Steuerungslösungen an – von der individuellen Beratung und Planung bis zur fachgerechten Montage. https://www.actual-berger.at/sonnenschutz/