Das Institut IN MEDIO in Purgstall und Waidhofen/Ybbs befasst sich mit dem Projekt müheloses Abnehmen und verhilft damit Menschen zu mehr Gesundheit und Lebensfreude. Mit modernster Technologie, Wissen und Begeisterung wird der Weg zur Traumfigur möglich. Um dieses erfolgreiche Konzept des Abnehmens zu dokumentieren, wurden zwei Testpersonen gesucht und auch gefunden. „Der Start unseres Projektes ist am 16. Oktober. Hier wird bei jeder Testperson eine Figur-Analyse vorgenommen und Fotos für Dokumentationszwecke gemacht. Dazu werden die Ziele gemeinsam definiert.

Foto: zVg

Die Anwendung erfolgt zweimal wöchentlich, wobei das Gerät dabei hilft, die Fettablagerungen gezielt und punktuell an den Problemzonen zu verringern- und das alles passiert ganz entspannt im Liegen,“ ist Elke Wurzenberger vom Institut IN MEDIO vom Erfolg dieser innovativen Methode überzeugt. Wir werden weiterhin über die Fortschritte der Testpersonen berichten.

Die Ballsaison steht vor der Tür, wenn Du für eine Veränderung bereit bist, dann melde dich jetzt unter: 07489/93080, purgstall@institutinmedio.at, waidhofen@institutinmedio.at

Foto: instiut inmedio