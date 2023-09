Bereit für die Traumfigur mit "Abnehmen im Liegen“

Das Institut In Medio in Purgstall und Waidhofen an der Ybbs befasst sich mit dem Projekt müheloses Abnehmen und verhilft Menschen zu mehr Gesundheit und Lebensfreude. Mit modernster Technologie, Wissen und Begeisterung wird der Weg zu deiner Traumfigur möglich.

„Es funktioniert tatsächlich“, bestätigen Elke und Gerhard Wurzenberger vom Institut In Medio und bürgen für einen Soforteffekt von einer Umfangreduktion bereits nach der ersten Nutzung von 2-5 cm. Das Institut In Medio gibt zwei Menschen die Möglichkeit, bei dieser Studie für Dokumentationszwecke kostenlos teilzunehmen.

Geplant sind bis Jahresende rund 30 Nutzungen, wobei einmal monatlich medial über den Erfolg berichtet wird. Wenn du für deine Traumfigur bereit bist, dann schreib uns, warum gerade du für diese Studie geeignet bist!

Foto: instiut inmedio

Sende deine Beweggründe bis 5. Oktober an purgstall@institutinmedio.at

Foto: instiut inmedio