Hol dir jetzt den Hyundai-Superbonus bei Inter-Car

Nach 5 kommt 6: Der Ioniq 6 ist ein extravaganter Mix aus Limousine und Coupé. Ausgiebige Ausfahrt in seiner Heimat Südkorea.

Seoul ist mit 605,5 Quadratkilometern eine flächenmäßig gar nicht so viel größere Stadt als Wien (knapp 415 Quadratkilometer). Dennoch leben in der Hauptmetropole Südkoreas knapp zehn Millionen Einwohner (Wien: an die zwei Millionen). Und die sind offenbar alle gleichzeitig, von früh bis spät, auf den Straßen unterwegs. Im Zentrum und auf den Hauptverkehrswegen gehört Stau zum Alltag. Damit ist, am Steuer des Ioniq 6, ausreichend Zeit, zu schauen, wie und was man hier, nahe an der Grenze zu Nordkorea, fährt. Relativ diszipliniert. Streng überwacht. Speed-Kameras stehen dicht an dicht, fast so dicht wie die Stoßstange-an-Stoßstange-Schlange, in der Hyundais so häufig sind wie hierzulande VWs – und in der es einem der nagelneue, gerade frisch als „World Car of the Year 2023“ (Weltauto des Jahres 2023) gekrönte, sogenannte „Electric Streamliner“ leicht macht, sich zurechtzufinden.

Der Ioniq 6 wurde entwickelt und konstruiert, um unser tägliches Leben zu verbessern! Rasin Kamali, Pressesprecher Hyundai Österreich

Das Interieur und die Instrumentierung sind nach Bekanntschaft mit dem Ioniq 5 bereits vertraut. Und egal, ob man den Einstiegshecktriebler mit 151 PS (53-kWh-Batterie) oder das ausprobierte allradgetriebene Topmodell mit 325 PS (77,4-kWh-Batterie) bewegt, achtet eine Heerschar an Assistenten darauf, dass man dem Vordermann nicht zu nahe kommt und beidseitig genau den richtigen Respektabstand wahrt. Die Orientierung ist ebenfalls kein Problem, das Navigationssystem kann sehr gut englisch, und es kennt sich auch mit (unfreiwillig eingeschlagenen) Umwegen aus. Die Inneneinrichtung ist in der ersten Reihe sehr kommod, der Sitzkomfort fein, die Ergonomie haarfein justierbar. Die 4,86 Meter Länge und 1,88 Meter Breite sind gut überblickbar. Etwas Eingewöhnung erfordert eines der Top-Features: Statt der konventionellen Außenspiegel kann man ein Kamerasystem ordern, das gestochen scharfe und realistische Bilder auf Screens an den beiden Enden des Armaturenboards liefert. Trotzdem schaut man permanent in die nicht vorhandenen äußeren Rückspiegel. Für das Einparken verlässt man sich anfangs sowieso auf das klassische Kopfdrehen, selbst wenn man sich via Rückfahrkamera an virtuellen Linien orientieren kann.

Abgesehen davon: Das Fahrwerk ist ausgewogen, die Geräuschdämmung auch bei Autobahntempo (bis zu 110 km/h waren zwischendurch möglich) effektiv, die Lenkung ist nicht über die Maßen gefühlvoll, dafür präzise. Und die Bremsen haben mit den rund zwei Tonnen Gewicht keine merkbare Mühe. Das Ausloten der Reichweite – bis zu 614 Kilometer – stand noch nicht auf der Agenda. Auch das Laden war kein Thema. Der Verbrauch pendelte sich auf der Teststrecke bei rund 18 kWh ein (Normangabe: ab 15,1 kWh). Laden war nicht nötig. Es sollte im schnellsten Fall angesichts 800-Volt-Architektur bei 350- kW-DC-Ladeleistung in unter 20 Minuten möglich sein.