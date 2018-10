Der FISCHAPARK freut sich, mit Rituals bereits die 5. Neueröffnung dieses Jahr zu feiern. Die Kultmarke erwartet die Besucher mit einem umfangreichen Sortiment aus hochwertigen Körper- und Gesichtspflegeprodukte, Parfums und edlen Teesorten sowie modernen Interior-Accessoires. Dabei hat es sich das Wohlfühl-Unternehmen zur Aufgabe gemacht, alltägliche Routinen in bedeutsame Rituale zu verwandeln und damit die Lebensqualität nachhaltig zu erhöhen.

Internationale Top Marke Rituals öffnet seine Türen im FISCHAPARK

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden eine vielfältige Auswahl an Shops & Marken bieten zu können. Durch Rituals ist uns dies ein weiteres Mal gelungen!“, so Center-Manager Kom. Rat. Christian Stagl.

United Colors of Benetton stärkt die Modekompetenz des Shopping-Centers

Die italienische Modemarke mit Tradition seit September neu im FISCHAPARK

Bereits im September konnte mit United Colors of Benetton eine weitere Top-Marke für den FISCHAPARK gewonnen werden. Das Ehepaar Petrovic führt die Filiale als Franchise-Nehmer und zeigt sich sichtlich erfreut über die Eröffnung am neuen Standort. United Colors of Benetton steht mit seinen Werten für die Kombination aus Tradition, Qualität und klassischer Eleganz. Mit bunten It-Pieces aus hochwertigen Materialien fügt sich Benetton somit optimal in das bestehende Fashion-Segment des FISCHAPARK ein.

Hobek Musik als erstes Musikfachgeschäft in einer Shopping-Mall

Durch den vielfältigen Shopmix und innovative Storekonzepte setzt der FISCHAPARK immer wieder neue Benchmarks in der Branche. Erst kürzlich eröffnete mit Hobek Musik das erste Musikfachgeschäft in einem Shopping-Center der SES..