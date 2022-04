"Das LEBEN AM LAND hat wieder seinen Reiz"

Warum ziehen so viele Menschen ins Waldviertel?

Josef Wallenberger: Ein Grund ist die Meta-Ebene: Je krisenhafter eine Zeit, umso eher zieht es die Menschen aufs Land. Gerade vor Finanz-, Gesundheits- oder Flüchtlingskrisen spielen Sicherheit, Vertrauen und Übersichtlichkeit eine wesentliche Rolle dafür, wo Menschen leben wollen. Für das Waldviertel kommt die gute Leistbarkeit hinzu. Die Bezirke Gmünd, Horn, Waidhofen und Zwettl gehören da zu den Top-5 in Niederösterreich.

Welche Leute kommen jetzt in unsere Bezirke? Sind es „Heimkehrer“, die früher aus dem Waldviertel abgewandert sind?

Im Gegenteil. Personen, die in den 1960ern bis 1980ern gehen mussten, weil es hier für sie keine Arbeit gegeben hat, haben oft alte Bilder aus dem Waldviertel im Kopf. Es sind eher jüngere Leute, die diese Bilder – den Eisernen Vorhang oder wenige Jobs – nicht mehr sehen. Die größte Kohorte der Zuwanderer ist jene zwischen 26 und 35 Jahren. Sie stehen am Beginn des Erwerbslebens, bringen oft Kinder mit. Auch das Thema „sicheres Aufwachsen“ für ihre Kinder ist wichtig. Da hat Leben am Land und die Provinzialität unserer Region wieder einen Reiz.

Aus welchen Regionen kommen die Zuzügler?

Die Gruppe der Binnenwanderer innerhalb des Waldviertels ist mit jährlich 8.000 bis 9.000 die größte. Dahinter ist in Österreich Wien mit etwa 1.400 pro Jahr die stärkste Destination. Dann folgen das Wiener Umland, der Raum St. Pölten, aber auch Mühlviertel und die Räume Linz und Wels. Zuwanderer aus dem Ausland – vorrangig Deutschland und andere EU-Ländern – gehören als Gruppe in die Top 5. Interessant ist, dass viele Menschen aus den Tourismus-Regionen im Westen Österreichs ins Waldviertel wollen – wegen der günstigen Immobilienpreise, und um dem Trubel zu entkommen.

Seit wann ist der Trend des Zuzugs zu spüren?

Seit zehn Jahren, als der Speckgürtel um Wien abgegrast war. Seither zieht es Familien weiter hinaus. Die Digitalisierung – Homeoffice – hat neue Möglichkeiten geschaffen. Aber: Auch bei uns wird Wohnraum knapper, ist nicht mehr jederzeit leicht verfügbar.

Wie äußert sich das?

Beim Immobilienverkauf war Corona ein Booster. In den vier Bezirken lag 2016 das Immobilien-Transaktionsvolumen bei 40,6 Millionen Euro. 2021 waren es 93,7! Die Immobilien werden auch bei uns immer teurer. Andererseits wollen viele Besitzer nicht verkaufen, weil sie für ihr Geld auf der Bank keine Zinsen bekommen.

Welche Regionen innerhalb des Waldviertels profitieren am ehesten vom Zuzug?

Bis vor fünf, sechs Jahren waren es die an den Hauptverkehrsachsen wie B2 oder B4. Auch die Nähe zu Zentralräumen hat eine Rolle gespielt, Horn hat mehr profitiert als etwa Gmünd. Jetzt geht Zuzug mehr in die Fläche, erreicht auch die „hinterste“ Gemeinde. Voraussetzung ist, dass Häuser oder Wohnungen zur Verfügung stehen. Immer wichtiger wird auch Kleinkinderbetreuung als Aspekt. Da haben die Gemeinden in den vergangenen Jahren extrem viel getan. Auch die Anbindung an den öffentlichen Verkehr spielt eine große Rolle. Kommt eine Familie mit einem Auto aus oder nicht. Auf diesem Gebiet stehen wir in der Region noch vor großen Aufgaben.

Auch wenn das Waldviertel zur Zuzugsregion wird: Wegen der negativen Geburtenbilanz nimmt die Bevölkerungszahl weiter ab...

Wir beobachten diese Entwicklung genau. Wir werden auch in den nächsten Jahren leicht schrumpfen, weil weiter wesentlich mehr Menschen versterben, als geboren werden. Aber: Die Kurve flacht deutlich ab. Das Waldviertel hat im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre je rund 500 Einwohner verloren. Im Vorjahr gab es bei einem Minus von 850 in der Geburtenbilanz eine Bevölkerungsveränderung von Minus 340. Wir haben einen Zuzug von mehr als 500 Personen verzeichnet. Bei der Entwicklung des Waldviertels darf man sowohl Wanderungs- als auch Geburtenbilanz nicht außer Acht lassen. Generell ist bei Zahlen und Statistiken aber Vorsicht geboten.

Wie meinen Sie das?

Da geht es um das Phänomen der „Multi-Lokalität“. Früher war ein Zweitwohnsitzer ab und zu draußen am Land, heute leben viele Menschen regelmäßig an zwei Standorten. Die sind als Einwohner unserer Region oft gar nicht abgebildet. Wäre das der Fall, sähen die Zahlen noch besser aus.