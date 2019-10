Was gefällt dir an der spanischen Sprache/Kultur besonders und wie gefällt dir der Spanischunterricht an der HAK?

Katharina Meissner: Da ich eine extrovertierte und positive Person bin und gerne neue Leute kennenlerne, mag ich an der spanischen Kultur vor allem die positive Energie und die Offenheit und Herzlichkeit der Menschen. In den unteren Klassen der HAK ist der Unterricht natürlich noch etwas theoretischer. Wir lernen die Grammatik und die wichtigsten Wörter, dennoch wird viel gesprochen, um das Erlernte auch mündlich zu festigen. In den höheren Klassen liegt der Fokus am Sprechen und es werden weniger schriftliche Übungen gemacht. Ich persönlich finde das super, denn ich bin mir sicher, dass ich später in spanisch sprechende Länder reisen werde und ich somit auf das Sprechen optimal vorbereitet bin.

Wieso bist du nach Madrid gegangen?

Meissner: Weil ich meine Spanischkenntnisse verbessern wollte, um eines Tages neben Englisch auch Spanisch fließend sprechen zu können. Und ich finde die Kultur und die Menschen der jeweiligen Länder unglaublich interessant. Außerdem war ich noch nie in Spanien und wollte die Mentalität der Spanier erleben.

Was hast du dort gemacht?

Meissner: In der ersten Woche hatten wir am Vormittag einen Sprachkurs und am Nachmittag frei. In den anderen drei Wochen habe ich 5 Tage/Woche von 10 bis 15 Uhr in einem Segway-Unternehmen gearbeitet, wo ich Segway-Touren verkauft und Räder, E-Bikes und anderes vermietet habe. Den Rest der Zeit konnten wir frei verbringen. Ich bin oft am Abend in ein Tanzstudio oder in eine Bar gegangen oder einfach zu Hause geblieben. Nach der Arbeit sind wir manchmal shoppen gegangen oder haben uns in einem Freibad in der Nähe unseres Apartments abgekühlt.

Hat dich der Spanischunterricht in der HAK gut auf dein Auslandspraktikum vorbereitet?

Der Spanischunterricht bereitet einen natürlich vor darauf, Spanisch zu sprechen, aber im Land sprechen die Menschen sehr schnell und teilweise sehr undeutlich. So ist es am Anfang fast unmöglich, zu verstehen, was gesagt wird. Aber man glaubt es kaum, es wird tatsächlich von Tag zu Tag besser und am Ende habe ich eigentlich fast alles verstanden. Jedoch muss ich sagen, dass 4 Wochen schon sehr kurz sind. Denn bei mir war es so, dass ich nach diesen 4 Wochen erst gemerkt habe, dass ich wirklich schnell und flüssig auf Fragen antworten konnte und nicht mehr nachdenken musste, wenn ich mit jemandem über alltägliche Dinge sprach. Ich konnte auf jeden Fall das alltägliche Vokabular festigen.