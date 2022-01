„Lehre hat Zukunft“

Zukunftsthema Fachkräftemangel. Verschieben sich die Interessen der Jugendlichen, die Bedürfnisse der Wirtschaft?

Andreas Kandioler: Ja. Sowohl die Interessen der Jugendlichen als auch die Bedürfnisse der Wirtschaft sind einem Wandel unterzogen. Die Generation Z „tickt“ ganz anders als noch die Generation Y zuvor. Die Jugendlichen haben heute an das Leben und den beruflichen Alltag ganz andere Anforderungen.

So sind ihnen etwa regelmäßige Arbeitszeiten und Trennung von Arbeit und Freizeit viel wichtiger, als Karriere zu machen. Dementsprechend sind die Unternehmen auch gefordert, die Arbeitsbedingungen/-strukturen daran anzupassen – Stichwort Employer Branding. Die Wirtschaft, welche einem internationalen Wettbewerb unterworfen ist, ist ebenso gefordert, ihre Strukturen/Anforderungen laufend anzupassen. Gerade die Digitalisierung hat enorme Auswirkungen mit sich gebracht.

So ist die Welt der Fachkräfte einem stetigen Wandel unterworfen. Beides gilt es, „unter einen Hut zu bringen“. In den Medien werden als Trendberufe immer die vorgestellt, die mit Digitalisierung zu tun haben. Vielfach wird gefordert, die Ausbildungsinhalte noch mehr auf die digitale Welt auszurichten.

Fakt ist: Gerade die Lehre ist eine der zukunftsträchtigsten Formen der beruflichen Qualifikation. Insbesondere deswegen, da die Lehrberufe seit Anbeginn der Zeiten mit aktuellen und zukunftsorientierten Berufsbildpositionen versehen wurden – Wirtschaft und Arbeitnehmer sich gemeinsam auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung verständigt haben. Ein Rauchfangkehrer hat vor 100 Jahren noch ausschließlich Kamine gekehrt, heute ist er ein moderner Umwelttechniker. Das zeigt auch sehr schön: Jeder Lehrberuf ist ein Trend- und Zukunftsberuf!

Landeslehrlingswart Andreas Kandioler.

Foto: Josef Bollwein

In welchen Branchen besteht der größte Fachkräftemangel?

Kandioler: Niederösterreich ist ein Flächenbundesland mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Ausprägungen in den Regionen. Daher ist es schwer, allgemein zu sagen: „Diese oder jene Branche sucht“. Generell sind es natürlich die zuvor genannten Branchen. Aber das hängt wirklich stark von den Gegebenheiten in den Regionen ab.

Was können Betriebe machen, um Lehrlinge zu finden?

Kandioler: Haben sich früher Jugendliche proaktiv um Lehrstellen bemüht, müssen heute Unternehmen vermehrt aktiv den Kontakt zu Jugendlichen und Eltern suchen, um potenzielle Lehrlinge zu finden. Sei es durch Kooperationen mit lokalen Schulen, durch Präsenz bei BO Veranstaltungen und Messen oder über Social Media. Wir als WKNÖ beraten hier die Unternehmen sehr gerne, wenn es darum geht, neue Wege bei der Gewinnung von Lehrlingen einzuschlagen. Ein konkretes Beispiel sind unsere Generationen-Workshops, zu denen wir eingeladen haben. Denn die Generation Z will ganz anders angesprochen werden, als noch die Generation Y.

Wie können Jugendliche den passenden Beruf finden?

Kandioler: Wichtig ist zunächst, dass die Jugendlichen ihre Stärken und Potenziale kennen. Aufbauend darauf kann man dann, seinen Eignungen und Fähigkeiten entsprechend, auch den passenden Beruf finden. Das WKNÖ BIZ (Bildungsinformationszentrum) bietet hier Jugendlichen, aber auch Schul- und Studienabbrechern, tolle Beratung an: Auf fachlich sehr fundierte Art und Weise werden die Stärken und Potenziale jedes Einzelnen getestet und in vertiefenden Beratungsgesprächen dann berufliche Wege aufgezeigt.

Warum ist die frühe Auseinandersetzung mit Berufsorientierung so wichtig?

Kandioler: Je früher sich Jugendliche für den richtigen Beruf entscheiden, umso mehr ersparen sie sich negative Erfahrungen, etwa Schul- oder Studienabbruch. Aber auch für den Staat ist das enorm wichtig, denn durch hohe Abbrecherzahlen entsteht auch großer volkswirtschaftlicher Schaden.