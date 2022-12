Wie finde ich die richtige Wohnung?

Die NÖN im Interview mit Clemens Huber, Prokurist der GRI Gebrüder Riha Immobilien GmbH und Experte für die Vermarktung von Zinshäusern.

NÖN: „Welche Überlegungen sollten für eine erfolgreiche Wohnungssuche getroffen werden?“

Clemens Huber: „Zuerst gilt es die eigenen Bedürfnisse nach bestimmten Kriterien zu definieren, beispielsweise wieviel Wohnfläche benötige ich oder ob eine Wohnung Freiflächen, wie PKW-Stellplätze oder Gärten, zu bieten hat. Aber auch Lage und Infrastruktur sind oft entscheidende Faktoren bei der Wohnungssuche – gibt es eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr oder sind in der näheren Umgebung Geschäfte, Arztpraxen, Schulen oder Restaurants zu finden. Alter und Lebenslage spielen bei der Entscheidungsfindung eine ganz wichtige Rolle. Auch die Höhe der Anschaffungs- und Nebenkosten sowie laufende Kosten sind wichtige Kriterien. Ebenfalls ratsam ist die Kontaktaufnahme mit der Hausbank, um die ersten Fragen zur Finanzierung zu klären.“

NÖN: „Welche Rolle übernimmt dabei der Immobilienmakler?“

Clemens Huber: „Ein qualifizierter Makler unterstützt seine Kunden auf dem Weg zum perfekten Eigenheim in mehrfacher Hinsicht. Makler beraten in sämtlichen Immobilienfragen, zu allen vertraglichen und rechtlichen Aspekten. Der Makler übernimmt die Kommunikation zwischen den Vertragsparteien, angefangen vom Erstkontakt über die Kaufentwicklung bis hin zur Schlüsselübergabe. Der Einsatz eines Maklers erhöht natürlich auch die Chance, bald fündig zu werden.“

NÖN: „Was zeichnet die Gebrüder Riha als Immobilienmakler besonders aus?“

Clemens Huber: „Beim Kauf einer Wohnung oder einem Haus sind zahlreiche Faktoren zu berücksichtigen, die komplexe und vor allem aktuelle Fachkenntnisse erfordern. Als ursprünglich gewachsener Familienbetrieb besitzen wir die langjährige Erfahrung, dieses Wissen im Interesse unserer Kunden höchst erfolgreich einzusetzen. Wir, die Gebrüder Riha, haben uns auf die Immobilienvermittlung im Raum Niederösterreich und Wien spezialisiert und besitzen umfassende Kenntnisse, vor allem, was den lokalen Markt betrifft. Unser hochqualifiziertes Team arbeitet zuverlässig, ist bestens vernetzt und verfügt daher über eine besonders große Auswahl an Top-Immobilien. Was unsere Kunden an uns besonders schätzen, ist die rasche und unkomplizierte Kommunikation zwischen den Vertragspartnern. Wir sind für unsere Kunden da und stehen ihnen in wichtigen Entscheidungen mit Rat und Tat zur Seite.“

NÖN: „Ihre Tipps zur Eigenheimfinanzierung lauten?“

Clemens Huber: „Der erste Schritt in Richtung Eigenheimfinanzierung ist eine vernünftige Eigenkapitalbasis im Verhältnis zum Wert der Immobilie. Ein wichtiger Parameter ist hier die Eigenmittelquote, die das Verhältnis von Eigenkapital und Fremdkapital errechnet und diese Quote sollte mindestens bei 20 % der Gesamtkosten liegen. Hilfreich ist eine Gegenüberstellung von laufenden Einnahmen und Ausgaben; optimal wären möglichst wenig private Fixkosten. Ist das Budget ermittelt, erhält man einen eigenen Überblick über die Höhe der Tilgungsrate für die Kreditrückzahlung. Der nächste Schritt ist die Kontaktaufnahme mit der Hausbank; eine weitere gute Ausgangslage für eine Kreditaufnahme ist, möglichst alle bestehenden Konsumkredite vorher zu tilgen.“

NÖN: „Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation in der Immobilienbranche?“

Clemens Huber: „Gerade heute sind sachwertorientierte Investitionen von großer Bedeutung. Die Immobilie ist ein krisensicheres Produkt, wie sich bereits in der Vergangenheit bewiesen hat. Eine Immobilie ist sicherlich der beste Weg, einen nachhaltigen Vermögensaufbau sicherzustellen. Jedenfalls ist anzuraten, sich vor dem verbindlichen Kauf professionell beraten zu lassen. Überzeugen Sie sich doch selbst von unseren langjährigen Erfahrungen und Kenntnissen als Immobilienmakler und besuchen Sie uns im Herzen von Baden in der Frauengasse 8. Bei einer Tasse Kaffee können wir mit Ihnen bereits die ersten Schritte auf dem Weg zum Eigenheim klären. Rufen Sie uns doch unter 050 433 433 an oder schicken Sie uns ein E-Mail an office@griha.at, wir sind gerne für Sie da.“

