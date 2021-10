Investitionen – der Schlüssel zum Erfolg!

Richard Langwieser, Geschäftsführer der voestalpine Precision Strip GmbH:

Richard Langwieser voestalpine

„Die voestalpine Precision Strip (Böhlerwerk/Kematen) schätzt schon immer die hochqualitative Ausbildung der HTL Waidhofen an der Ybbs. Viele TechnikerInnen des Unternehmens haben die HTL in Waidhofen absolviert und setzen heute Produktions- und Qualitätsstandards in der Metallindustrie - nicht nur im Ybbstal, sondern weltweit. Die Einrichtung des neuen IT-Labors ist ein weiterer Meilenstein in unserer langjährigen Kooperation. Gemeinsam leisten wir in der Region einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Fachkräfte von morgen. In unserer Zusammenarbeit stellen wir uns den Herausforderungen der Industrie 4.0. Mit der HTL Waidhofen an der Ybbs haben wir einen verlässlichen Partner an unserer Seite.“