Flughafen Wien baut künftig noch stärker auf die Sonne

Am 23. Februar 2023 findet der zweite Airport Job Day am Flughafen Wien statt – dieses Mal dreht sich alles um freie Stellen in den Bereichen IT, Technik und Bau. Berufseinsteiger, Quereinsteiger und Spezialisten können sich über offene Stellen informieren, Bewerbungsgespräche führen und vielleicht mit einer Jobzusage nach Hause gehen.

Auf der Website karriere.viennaairport.com/airport-job-day-2023 können sich Interessierte einen Platz bei den Sessions sichern. Wer sich online anmeldet, kann mit dem City Airport Train kostenlos anreisen oder vor Ort gratis parken. Der Airport Job Day IT findet am 23. Februar von 16 bis 19.30 Uhr im Office Park 4 am Flughafen statt.