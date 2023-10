Holcim baut auf regionale Kreislaufwirtschaft

Nachhaltiges Bauen steht bei Holcim im Zentrum. Dementsprechend wichtig ist Recycling. Das Zementwerk in Mannersdorf nimmt dabei international eine Führungsrolle ein. „Recycling bedeutet für uns, dass wir Reststoffe aus verschiedenen Industrien und der Kreislaufwirtschaft als Ersatz-Rohstoffe für unsere Produktion einsetzen. Ersatz-Brennstoffe ermöglichen uns seit vielen Jahren schon einen größtmöglichen Verzicht auf fossile Brennstoffe“, erklärt Werksleiter Helmut Reiterer.

Aus Städten neue Städte bauen

Beton kann als Baustoff unendlich oft recycliert werden. Mit der Vorbereitung eines Recycling-Centers am Firmengelände sollen künftig auch in Mannersdorf Abbruchmaterialien als Rohstoff für neue Baustoffe aufbereitet werden. Der neu entwickelte ECOPlanet RC Zement von Holcim in Retznei besteht aus mehr als 25 Prozent recyclierten Baurestmassen.

Investitionen in grüne Energie

Grüne Energie ist auf diesem Weg für die Industrie entscheidend. Im Sommer erfolgte der Baustart für den ersten Teil einer großen Photovoltaikanlage, die künftig bis zu 17,7 MW Leistung erbringen wird und 10.800 Tonnen an CO 2 -Emissionen pro Jahr einsparen hilft. „Zudem setzen wir auch bei Investitionen in den Maschinenpark darauf, unseren Energieverbrauch weiter zu senken“, so Reiterer zu den jüngsten Innovationsprojekten in Mannersdorf.